الأمم المتحدة: ارتفاع عدد حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألفا

أجرى العاملون في المجال الإنساني فحوصات لأكثر من 76 ألف طفل، رصدوا خلالها نحو 4 آلاف و900 حالة من سوء التغذية الحاد، ما يرفع إجمالي عدد حالات سوء التغذية الحاد التي رُصدت في عام 2025 إلى نحو 95 ألف حالة.

غزيون يحاولون الحصول على طعام من تكية خلال المجاعة التي فرضتها عليهم إسرائيل (Getty Images)

ارتفع عدد حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى نحو 95 ألف حالة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، التي أكّدت أن الوضع الإنساني في القطاع، "لا يزال خطيرا" في ظل الظروف الجوية القاسية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، الإثنين.

ولفت دوجاريك إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، حذروا من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال خطيرا، وأشاروا إلى أن الظروف الجوية القاسية تعرّض التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الكبيرة المتعلقة بالمأوى للخطر.

وأضاف "لا يزال 1.1 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة بإلحاق أضرار بمعظم الملاجئ القائمة، وتدميرها".

وفي ما يتعلق بسوء التغذية، أفاد دوجاريك بأن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني، أجروا، الشهر الماضي، فحوصات لأكثر من 76 ألف طفل، رصدوا خلالها نحو 4 آلاف و900 حالة من سوء التغذية الحاد.

وقال دوجاريك إن "هذا يرفع إجمالي عدد حالات سوء التغذية الحاد التي رُصدت في عام 2025 إلى نحو 95 ألف حالة".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وبدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار، استنادا لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، مما أدى إلى استشهاد 442 شخصا، وإصابة 1236 آخرين.

كما تقيد إسرائيل بشدة إدخال المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.