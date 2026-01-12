ترامب يعلن قريبا أسماء "مجلس السلام" لإعادة إعمار غزة

من المتوقع أن يعلن المجلس رسميا خلال الأسبوع المقبل، على أن يعقد اجتماعه الأول على هامش اجتماعات دافوس في الأسبوع الثالث من الشهر، حسب بيان مؤسس ورئيس مؤسسة "الأميركيون من أجل السلام العالمي"، بشارة بحبح.

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع عن الشخصيات التي ستشارك في "مجلس السلام" المكلف بإدارة خطته لإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما نقل موقع بلومبيرغ عن مسؤولين.

ويتألف المجلس في معظمه من رؤساء حكومات ودول، ويرأسه ترامب شخصيا، ويهدف إلى قيادة عملية إعادة الإعمار وفق خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، والتي ساهمت في تحقيق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ويشمل دور المجلس المساعدة في تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط في غزة، ونشر "قوة استقرار دولية"، بالإضافة إلى تأمين التمويل اللازم للقطاع.

حتى الآن، لم يكشف عن جميع أعضاء المجلس، باستثناء المرشح لمنصب المدير التنفيذي، الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف.

ومن المتوقع أن يعلن المجلس رسميا خلال الأسبوع المقبل، على أن يعقد اجتماعه الأول على هامش اجتماعات دافوس في الأسبوع الثالث من الشهر، حسب بيان مؤسس ورئيس مؤسسة "الأميركيون من أجل السلام العالمي"، بشارة بحبح.

ويأتي الإعلان في وقت يواصل فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الضغط على ملادينوف خلال اجتماعه معه الأسبوع الماضي، مؤكدا على ضرورة نزع سلاح حركة حماس وتجريد غزة من الأسلحة وفق خطة النقاط العشرين.

وفي سياق متصل، توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث التطورات السياسية والميدانية في غزة، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعترضه صعوبات كبيرة، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية شبه اليومية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أن اللجنة التي ستتولى إدارة القطاع فلسطينية بحتة، وأن المرجعية الأساسية لها يجب أن تكون فلسطينية، مع السعي للتوافق على أعضائها.

وقد أُبلغت حركة حماس رسميا باسم نيكولاي ملادينوف كمرشح ليكون جزءا من إدارة القطاع المقترحة، كبديل عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي قوبل تحفظات من عدة أطراف بسبب مواقفه السابقة وانحيازاته.

وتستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، وسط اتهامات تل أبيب لحركة حماس بعدم استكمال شروط المرحلة الأولى لتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، بينما تؤكد الحركة أن الصعوبات الميدانية تحول دون استكمال عمليات البحث عن الرفات.