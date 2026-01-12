غزة تحت القصف: خروقات متواصلة وأزمة إنسانية متصاعدة

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مشددة على ضرورة توسيع نطاق المساعدات في مواجهة ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار سقوط شهداء وجرحى.

تواصلت خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل شهره الرابع، وسط مساع إقليمية ودولية لتثبيت الهدنة الهشة والتحضير للمرحلة الثانية من الاتفاق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتتحرك الوساطة المصرية عبر الدعوة لاجتماعات فصائلية في القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، في وقت تحذر تقارير من تزايد المخاطر الميدانية وتفاقم معاناة النازحين في ظل الأجواء الشتوية العاصفة.

ويعاني سكان القطاع أوضاعًا قاسية، إذ غرقت خيام النازحين بفعل المنخفض الجوي، بينما يستمر أثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي خلفت دمارا واسعا وانهيارا في البنية التحتية.

وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مشددة على ضرورة توسيع نطاق المساعدات في مواجهة ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار سقوط شهداء وجرحى.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي 21 انتهاكا لوقف إطلاق النار، شملت إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، إلى جانب عمليات نسف للمباني السكنية.

وأسفر القصف عن استشهاد شاب برصاص القوات في حي الزيتون جنوب شرقي غزة، وإصابة آخرين في شمال وجنوب القطاع، بالإضافة إلى عدة إصابات جراء إطلاق نار وقصف مدفعي في مواصي رفح، وانتشال 3 إصابات نتيجة استهداف قناصة الاحتلال شمال القطاع.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 442 شهيدا و1236 إصابة بجروح متفاوتة، إلى جانب انتشال 688 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وشملت الخروقات الأخيرة إطلاق النار شرق مخيم المغازي، وقصف المدفعية والطيران المروحي شرق مخيم البريج، وإصابة مئذنة مسجد أبو مدين بقذيفة، إلى جانب نسف مبان سكنية في وسط غزة وشرق حي التفاح، وقصف محيط نادي بيت لاهيا، وتفجير عربات مفخخة شرقي بيت لاهيا، واستهداف المناطق الساحلية شمال القطاع بالزوارق الحربية.

كما قصفت المدفعية مناطق شرق حي الزيتون وشرق مدينة خانيونس، مع إطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية على ذات المناطق.

وأظهر تقرير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال ارتكب 1193 خرقا خلال 90 يوما من تطبيق وقف إطلاق النار، أسفرت عن مقتل 484 فلسطينيا، وإصابة 1206 آخرين، بالإضافة إلى 50 حالة اعتقال.