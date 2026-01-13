الحرب على غزة: المنخفض الجوي يفاقم معاناة النازحين وسط استمرار القصف

تشهد مناطق متفرقة من القطاع، خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، حوادث متكررة لانهيار المنازل والمباني التي سبق أن تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، وسط استمرار الحصار وتدهور الظروف الإنسانية.

تعيش غزة أوضاعا إنسانية مأساوية في ظل انهيار خيام النازحين ومبان تضررت جراء قصف الجيش الإسرائيلي، بفعل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل رفض إدخال الكرافانات أو الشروع في إعادة إعمار المنازل والمباني المدمرة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي باتت بلا مأوى يحميها من قسوة الطقس.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة انهيار أجزاء من مبنيين متضررين من القصف بفعل الرياح، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال شديد الخطورة، وأن المباني لم تعد ملاذاً آمناً للسكان.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، المجتمع الدولي والجهات الإنسانية للتحرك العاجل لتقديم الدعم والحماية للمدنيين المتضررين.

وتشهد مناطق متفرقة من القطاع، خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، حوادث متكررة لانهيار المنازل والمباني التي سبق أن تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، وسط استمرار الحصار وتدهور الظروف الإنسانية.

في الوقت ذاته، يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث نفذت القوات ثلاث عمليات نسف لمنازل ومنشآت فلسطينية جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية المناطق الشرقية لمخيم البريج، وأطلقت الآليات العسكرية نيران رشاشاتها باتجاه شرقي خانيونس.

كما شن الطيران الحربي غارات عنيفة على المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع، في تصعيد جديد يعمق معاناة النازحين.