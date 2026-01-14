غزة: شهيدان في آخر 24 ساعة وارتفاع ضحايا انهيار المباني إلى 25

تزامنت الغارات الإسرائيلية مع استمرار الكوارث الجوية، إذ بلغت سرعة الرياح 90 كيلومترا في الساعة مع أمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع الخيام وغرق الآلاف منها، إضافة إلى انهيارات في المنازل المتضررة من القصف.

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، بأن 15 شهيدا بينهم اثنان جديدان و13 جرى انتشال جثامينهم، وصلوا إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 449 شهيدا و1246 مصابا بالإضافة إلى انتشال جثامين 710 شهداء، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا التراكمية منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 71,439 شهيدا و171,324 إصابة.

كما أعلنت عن وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا جراء انهيار المباني منذ بداية الفصل الشتاء إلى 25 حالة وفاة.

واستشهد فلسطينيان، الأربعاء، خلال خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية من مستشفى ناصر الطبي بأن الممرض حاتم إبراهيم أبو صالح ارتقى شهيدا بنيران قوات الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. كما استشهد الشاب أحمد رائد أبو حسين برصاص الاحتلال فجر اليوم في مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة.

على صعيد الإدارة المحلية للقطاع، يدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ"مجلس السلام" لإدارة غزة، بما يتيح له لاحقا التعامل مع حل نزاعات أخرى عالميا.

وأكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن لجنة التكنوقراط لإدارة غزة اكتملت بشكل شبه كامل، مع بقاء حسم ملف الأمن والشرطة، على أن يتم الإعلان عنها قريبا ضمن المرحلة الثانية من خطة إدارة القطاع.

