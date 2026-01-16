رئيس لجنة إدارة غزة: بدأنا العمل من القاهرة ووعود بـ"دعم ماليّ كبير"

أكد شعث أن أول خطوة تبنتها لجنة إدارة قطاع غزة، هي "توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع للقطاع"، لافتا إلى أن الإعمار يحتاج إلى مليارات الدولارات.

أعلن رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، بدء عمل اللجنة رسميا من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى غزة، مؤكدا تلقيها وعودا من "دول وازنة، بتقديم دعم مالي كبير".

جاء ذلك في مقابلة مسجّلة بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، قال فيها شعث، إن "الشعب الفلسطيني كان يتطلع لتشكيل هذه اللجنة".

وذكر أن القيادة الفلسطينية تتطلع لأن تمثل هذه اللجنة حلقة وصل بين القطاع والضفة الغربية، لتحقيق الحلم الوطني بعد إتمام عملها، لمدة عامين.

وذكر أن اللجنة مكوّنة من 15 شخصية فسلطينية مهنية وطنية تكنوقراط "معتدلة"، لها تاريخ من العمل التنموي والإنساني، وفي مجالات مختلفة، من دون الكشف عن هوياتهم.

وقال شعث إن "دعما ماليا توفر للجنة لتقديم مساعدات، وذلك من الدول المانحة"، لافتا إلى وضع "موازنة اللجنة لمدة عامين كي تقوم بدورها. والأهم هو إنشاء صندوق بالبنك الدولي لإعمار وإغاثة غزة".

كما أكد تلقي اللجنة "وعودا من الدول الوازنة (لم يسمها) في المنطقة، لتقديم دعم مالي كبير وملموس".

وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ لاحقا العمل من غزة، من دون تحديد المدة، لافتا إلى أن الاجتماعات بدأت اليوم في القاهرة.

وعن "خطة الإغاثة" التي ستعمل عليها اللجنة، ذكر شعث أنها تستند إلى الخطة المصرية التي أقرّتها جامعة الدول العربية ودول العالم الإسلامي، ولقيت ترحيبا من الاتحاد الأوروبي، وعدد من الأطراف الدولية.

ولفت إلى أن تلك الخطة "تضع أطرا واضحة بالنسبة للنواحي الإغاثية، والبنية التحتية والإسكان، وبخاصة في ظل وجود أكثر من 85 بالمئة من المنازل مدمرة بالقطاع".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في آذار/ مارس 2025، لإعادة الإعمار من دون تهجير أهالي قطاع غزة، وتستغرق 5 سنوات، بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

وأكد شعث أن أول خطوة تبنتها لجنة إدارة قطاع غزة، هي "توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع للقطاع"، لافتا إلى أن الإعمار يحتاج إلى مليارات الدولارات.

وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، التي استمرت عامين بدعم أميركي.

وأشاد شعث بـ"الدعم الكبير" الذي قدمته الدول الوسطاء مصر وقطر وتركيا، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤكدا أن ذلك الدعم "مهم جدا للخروج من هذا القمقم الصعب".

والأربعاء، رحبت مصر وقطر وتركيا، في بيان مشترك، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة شعث.

وهذه اللجنة هي أحد بنود خطة ترامب لإدارة قطاع غزة، بعد الحرب التي شنتها إسرائيل بدعم من واشنطن في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت عامين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.