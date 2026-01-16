ويتكوف: اللقاء مع حماس ضروريّ ويجب فتح معبر رفح

رجّح ويتكوف أن حركة حماس "ستوافق على نزع سلاحها"، مشيرا إلى أنه سيلتقي مع قادتها مجددا، إذا اقتضت الحاجة، مضيفا أنه "ربما يصبح من الضروري أن نلتقي بهم مجددا".

قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إن عقد لقاء مع حركة "حماس" ضروري، وإنه سيفعل ذلك مجددا إذا اقتضت الحاجة، فيما شدّد على أهمية فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزة، الذي تغلقه إسرائيل.

جاء ذلك خلال تصريحات صحافية بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة، مساء الخميس، وفق مقطع فيديو متداول.

وردًّا على سؤال بشأن إعادة فتح معبر رفح، قال: "علينا فتحه، لقد وعدنا"، بينما تشترط إسرائيل لتحقيق ذلك إعادة رفات آخر أسير لها في قطاع غزة.

وبشأن الموقف الإسرائيلي الذي يربط فتح المعبر بإعادة الرفات، قال ويتكوف: "أعتقد أن جزءًا من الأمر يتعلق ببناء الثقة، فالانتقال إلى المرحلة الثانية أمر بالغ الأهمية للفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يجب أن نعيش بسلام".

وتغلق إسرائيل معبر رفح منذ أن سيطرت عليه عسكريا في أيار/ مايو 2024، ولا تسمح إلا بإدخال كميات شحيحة جدا من المساعدات الإنسانية، ما فاقم معاناة الأهالي في القطاع، وتسبب بكارثة غير مسبوقة.

ورجّح ويتكوف أن حركة حماس "ستوافق على نزع سلاحها"، مشيرا إلى أنه سيلتقي مع قادتها مجددا، إذا اقتضت الحاجة.

وعقد اللقاء الأول بين ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع وفد "حماس" برئاسة قائد الحركة في غزة خليل الحية في شرم الشيخ بمصر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وفي هذا اللقاء، وافقت الحركة على خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعن ذلك قال ويتكوف: "التقيت بحماس، وكان ذلك مفتاح الاتفاق، وشكّل نقطة التحوّل في اتفاق السلام (وقف إطلاق النار في غزة)".

وأضاف: "وربما يصبح من الضروري أن نلتقي بهم مجددا (...) وسنتمكن من إثبات أن نزع السلاح هو الخيار الأمثل لتحقيق السلام على المدى البعيد".

ورغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة، تحدث ويتكوف عن خطة إعمار غزة، وقال إنها ستصبح "مكانًا رائعًا".

وبعد أن ماطلت إسرائيل في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، أعلن ويتكوف، الأربعاء، بدء تلك المرحلة التي تتضمن الانتقال إلى نزع السلاح، وتشكيل حكومة تكنوقراط، والشروع في إعادة الإعمار.

وتوسطت مصر إلى جانب قطر وتركيا، في مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل، قادت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدأت مرحلته الأولى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية أكثر من 71 ألف شهيد، و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ويوميًّا، تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين، كما تمنع إدخال القدر المتفق عليه من الغذاء والدواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.