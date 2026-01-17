الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة بقصف جوي ومدفعي متفرق

أفادت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال شنّ غارتين جويتين شرق مدينة غزة في ساعات الفجر الأولى، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي المدينة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، خروقاته واعتداءاته على قطاع غزة، عبر قصف جوي ومدفعي متواصل واستهداف مباشر لمناطق متفرقة، خصوصًا على جانبي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وسط عمليات نسف وغارات متفرقة.

وفي جنوب القطاع، ذكرت المصادر أن طيران الاحتلال المروحي أطلق نيرانه بكثافة، إلى جانب الآليات العسكرية، شرقي مدينة خانيونس وشمال مدينة رفح.

كما سُجّل إطلاق نار كثيف وتحركات لآليات الاحتلال شرق شارع صلاح الدين، انطلاقًا من بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس، في إطار استمرار العمليات العسكرية والاستفزازات الميدانية.