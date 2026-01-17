حماس تستعد لتسليم إدارة غزة إلى لجنة التكنوقراط هذا الأسبوع

أكد قيادي في حماس، أن الحركة ستسلم كل التفاصيل المتعلقة بعملية تسليم إدارة القطاع، وأن القيادة في الخارج طالبت الأجهزة التابعة لها والفصائل بالاستعداد لترك مواقعهم وتجهيز كل الملفات التي تحت أيديها لتسليمها.

تستعد حركة حماس لتسليم إدارة غزة إلى لجنة التكنوقراط برئاسة علي شعث التي باشرت اجتماعاتها ومهامها في العاصمة المصرية القاهرة قبل يومين، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

ووجهت حماس رسالة إلى الوسطاء، تطالب من خلالها بضرورة تنفيذ الاستحقاقات الخاصة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قبل الحديث عن ملف تسليم سلاحها بموجب المرحلة الثانية التي أعلنت الإدارة الأميركية الشروع بها قبل يومين؛ بحسب ما أورد "العربي الجديد".

وذكر قيادي في الحركة، أن حماس طالبت الوسطاء خلال الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، بضرورة تنفيذ الاحتلال التزامات المرحلة الأولى التي لم يتم تنفيذها بعد، وفي مقدمتها فتح معبر رفح، وإدخال المنازل الجاهزة "الكرافانات"، وإدخال المساعدات بالكميات المتفق عليها وكذلك معدات إزالة الركام، وإنهاء انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الجيش الإسرائيلي.

وقال القيادي المطلع على المباحثات التي جرت بالقاهرة مؤخرا، إن حماس أكدت خلال الاجتماعات الأخيرة، التزامها التام بتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوليدة التي عقدت يوم الخميس أولى اجتماعاتها في مقر السفارة الأميركية بالقاهرة من دون أن يعرف إذا كان اختيار السفارة حصل بقرار أميركي.

وأكد، أن حماس اتفقت مع الوسطاء في مصر، على كل التفاصيل المتعلقة بعملية تسليم إدارة القطاع، مشيرا إلى أن قيادة الحركة في الخارج طالبت الأجهزة التابعة لها والفصائل بالاستعداد لترك مواقعهم، وتجهيز كل الملفات التي تحت أيديها لتسليمها. وقال إن حماس تخلي مسؤوليتها بذلك أمام العالم وأمام أبناء شعبها من أي شبهة تعطيل أو عرقلة لمسار إنهاء الحرب، مضيفا "يمكن القول إن غزة باتت الآن تحت إدارة اللجنة، وبات من المنتظر من كافة الجهات ذات الصلة أن تنفذ وعودها بتدفق المساعدات وبدء الإعمار والتخفيف من معاناة سكان القطاع".

وحول الاتهامات الموجهة إلى الحركة بعرقلة تسليم جثة الجندي الإسرائيلي الأسير، ران غفيلي، وهي آخر الجثث المتبقية لدى الحركة في غزة، قال القيادي في حماس، إنه بشهادة اللجنة المصرية في غزة، وكذلك لجنة الصليب الأحمر، فإن الحركة بذلت كل ما بوسعها للعثور على الجثة، كاشفا عن عرقلة سلطات الاحتلال دخول معدات ثقيلة لإزالة خرسانات قام الاحتلال بصبها في بعض الأنفاق التي يرجح وجود الجثث في إحداها.

وأوضح أن عناصر القسام قاموا برفقة أعضاء اللجنة المصرية في غزة، والصليب الأحمر بالبحث في موقعين سلمت إسرائيل إحداثياتها للوسطاء بزعم وجود الجثث فيها، وهو ما تم اكتشاف عدم صحته لاحقا. وكشف القيادي في الحركة عن اجتماع خلال الأسبوع الجاري سيضم المفوض السامي الخاص بغزة وعضو "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأميركي، نيكولاي ملادينوف، مع أعضاء لجنة إدارة قطاع غزة، ومسؤولين من حماس في القاهرة.