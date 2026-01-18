إسرائيل تواصل خرق "الهدنة" بغزة وسط تحركات أميركية لإدارة المرحلة التالية

إدارة ترامب أبدت صبرا ضئيلا تجاه اعتراضات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على المضي في المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لقطاع غزة.

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتنفيذ هجمات وغارات جوية ونسف منازل، واستهداف مخيمات النازحين، على الرغم من المساعي الإقليمية والدولية لإدارة المرحلة التالية للتهدئة.

من جانبها، أكدت الفصائل الفلسطينية التزامها ببنود الاتفاق، محذرة من محاولات توظيف الاتهامات الإسرائيلية لتقويض مسار التهدئة.

وقد نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المباني السكنية المتبقية في المناطق الشرقية من مدينة غزة باستخدام المتفجرات، كما أطلقت آلياته نيرانها باتجاه حي التفاح وبلدة جباليا شمال القطاع، وتعرضت المناطق الشمالية لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة سيدة ورجل في مخيمي رحمة والخير جنوب خانيونس.

سياسيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة كعضو مؤسس، فيما تدرس القاهرة دعوة مماثلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب أبدت صبرا ضئيلا تجاه اعتراضات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على المضي في المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لقطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن نتنياهو لم يستشر في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشدداً على أن واشنطن ستتعامل مع الملف وفق طريقتها الخاصة، متجاوزةً الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.