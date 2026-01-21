تركيا ومصر تعلنان انضمامهما إلى "مجلس السلام" بشأن غزة

أعلنت مصر وتركيا رسميا قبول دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في القطاع وتنفيذا للمرحلة الثانية من الاتفاق.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن القاهرة قبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يترأسه في غزة.

ويهدف المجلس في المقام الأول إلى إنهاء الحرب في غزة، إلا أن ترامب صرح بأنها ستساهم في حل نزاعات أخرى على مستوى العالم.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها "ترحب جمهورية مصر العربية بالدعوة الموجهة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للانضمام إلى مجلس السلام، وتعلن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة".

وأكد البيان دعم مصر "لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803".

وأكدت مصر "استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء، لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها".

وقالت إنها تعمل مع الشركاء من أجل "البدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيداً لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار لتحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة".

ومن جانبه، قال مصدر تركي الأربعاء، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيمثل الرئيس رجب طيب إردوغان في "مجلس السلام".

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت يوم السبت، أن ترامب أرسل خطابا يدعو فيه إردوغان للانضمام إلى "مجلس السلام".

وسبق أن وجّه ترامب دعوات إلى قادة دول للانضمام كعضو مؤسس إلى "مجلس السلام"، المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ويعد "مجلس السلام" أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وسيتولى ترامب رئاسة "مجلس السلام"، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والإستراتيجية الاقتصادية، وفقا للبيت الأبيض الجمعة.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي بدأت منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، تنص على تشكيل هياكل إدارة المرحلة الانتقالية وهي: مجلس السلام، واللجنة الوطنية الفلسطينية، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

كما تنص على نزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.