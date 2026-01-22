حماس: ندعو "مجلس السلام" إلى الاضطلاع بمسؤوليته لوقف خروقات الاحتلال وإلزامه باستحقاقات الاتفاق

انتقدت حركة حماس بعض المشاركين في منتدى دافوس وأكدت التزامها وتمسكها باتفاق وقف إطلاق النار، ودعت "مجلس السلام" إلى الاضطلاع بمسؤوليته لوقف خروقات الاحتلال وإلزامه باستحقاقات الاتفاق.

دعت حركة حماس "مجلس السلام" إلى "الاضطلاع بمسؤوليته لوقف خروقات الاحتلال، وإلزامه باستحقاقات الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء الإغاثة والإعمار، حماية لشعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، لاسيما في ظل تعرض قطاع غزة لموجات من الأمطار والبرد الشديد".

وأكدت في بيان لها، تمسكها والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار في وقت يواصل فيه الاحتلال انتهاك بنوده على مدار الساعة، في محاولة لتعطيله وعرقلة عمل اللجنة الوطنية، خلافا لما أعلن عنه من ترتيبات وضمانات أميركية.

وقالت حماس، إنه "فيما ندخل الشهر الخامس على بدء وقف إطلاق النار، ارتقى نحو 484 شهيدا فلسطينيا بنيران الاحتلال، وأصيب 1297 آخرون، في ظل غياب أي ضغط فعلي لوقف الجرائم المتواصلة".

وأشارت إلى أنه "كان من الأجدر ببعض المشاركين في منتدى دافوس التركيز على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وما تمثله من تقويض للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وانسحاب جيش الاحتلال، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار، بدلا من توجيه التهديدات إلى الجانب الفلسطيني الملتزم بما تم الاتفاق عليه".

كما ذكرت في بيان آخر لها، أن ضم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى "مجلس السلام" الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مؤشرا خطيرا يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة"، على خلفية ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت حماس "نستنكر بشدة ضم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إلى ’مجلس السلام’، ونعد ذلك مؤشرا خطيرا يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة".

وأضافت أن "نتنياهو لا يزال يعمل على تعطيل اتفاق وقف الحرب على غزة، ويمارس أبشع الانتهاكات عبر استهداف المدنيين العزل، وتدمير الأحياء والمرافق العامة، واستهداف مراكز الإيواء بالقطاع، رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 3 شهور".

وشددت حماس على أن "أولى خطوات إحلال الاستقرار تكمن في وقف انتهاكات الاحتلال، وإنهائه بلا رجعة، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج في غزة، وفي مقدمتهم نتنياهو".

وفي سياق متصل، وقع ترامب، الخميس، الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام"، معتبرا أنه يمتلك "فرصة ليكون أحد أهم الكيانات التي أنشئت على الإطلاق"، وذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث وقف إلى جانبه قادة وممثلي الدول المشاركة الذين وقعوا تباعا على وثائق انضمامهم إلى المجلس.