قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

أفادت مصادر محلية بأن مدفعية إسرائيلية قصفت أنحاء مختلفة من شرقي مدينة غزة داخل مناطق سيطرة الجيش، مضيفة أن مدفعية الجيش قصفت أيضا أنحاء متفرقة من شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، الخاضعة بالكامل لسيطرته.

نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا، الجمعة، في مناطق انتشاره بقطاع غزة، وذلك ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الذي بدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 477 شخصا من الأهالي، وأصاب 1301 آخرين، فيما خلّفت الحرب التي امتدّت لعامين أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

