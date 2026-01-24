وفد من قيادة حماس يلتقي رئيس جهاز الاستخبارات التركي بإسطنبول

اتفق الجانبان على "مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن إنهاء معاناة شعبنا، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال ما يلزم لإغاثة شعبنا وإيوائه، والتأكيد على ثوابت شعبنا الفلسطيني".

التقى وفد من قيادة حركة حماس، السبت، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، في إسطنبول.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وترأس الوفد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، وضم رئيس الحركة في الضفة الغربية المحتلة زاهر جبارين، والقيادي محمود مرداوي، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.

وبحث وفد حماس مع قالن المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، واستيفاء متطلبات المرحلة الأولى.

واتفق الجانبان، بحسب بيان حماس، على "مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن إنهاء معاناة شعبنا، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال ما يلزم لإغاثة شعبنا وإيوائه، والتأكيد على ثوابت شعبنا الفلسطيني".

وقدم وفد الحركة شكره لرئيس الجمهورية التركية، رجب طيب إردوغان، على جهوده في التوصل لاتفاق إنهاء الحرب؛ بحسب ما جاء في بيان حماس مساء السبت.

ودعت حماس في بيان، الجمعة، "مجلس السلام" إلى "الاضطلاع بمسؤوليته لوقف خروقات الاحتلال، وإلزامه باستحقاقات الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء الإغاثة والإعمار، حماية لشعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، لا سيما في ظل تعرض قطاع غزة لموجات من الأمطار والبرد الشديد".

وأكدت تمسكها والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، في وقت يواصل فيه الاحتلال انتهاك بنوده على مدار الساعة، في محاولة لتعطيله وعرقلة عمل اللجنة الوطنية، خلافا لما أعلن عنه من ترتيبات وضمانات أميركية.