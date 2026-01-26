اعتقالات واقتحامات بالضفة واعتداءات للمستوطنين تطال منازل وممتلكات الفلسطينيين

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في بلدتي علار وصيدا شمال طولكرم، طالت العشرات، رافقها اقتحام منازل وتفتيشها والاعتداء على سكانها، وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، وأسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بالتزامن مع تسجيل اعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين استهدفت منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في بلدتي علار وصيدا شمال طولكرم، طالت العشرات، رافقها اقتحام منازل وتفتيشها والاعتداء على سكانها، وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت القوات الشاب إبراهيم خالد أبو عيوش والفتى أمير البرغوثي عقب اقتحام بلدة كوبر شمال المدينة، كما اعتقلت الأسير المحرر صامد عفانة بعد مداهمة منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عصام هاني أبو ريان وخليفة القشقيش، إلى جانب شابين آخرين، خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل، كما اعتقلت الفتى يوسف زهدي عوض بعد مداهمة منزله في بلدة بيت أمر.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل على إحراق منزل ومنشأة زراعية في قرية جوريش وبلدة عقربا جنوبي نابلس، حيث أشعلوا النار في كوخ زراعي بمنطقة "واد الحاج عيسى".

كما اقتحم مستوطنون خربة "سدة الثعلة" في مسافر يطا جنوبي الخليل، ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة ونفذوا جولات استفزازية في محيط مساكن الأهالي، دون أن تسجل إصابات.

وتشهد مناطق مسافر يطا تصاعدًا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم بحق السكان الفلسطينيين، في إطار محاولات تهدف إلى تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل لاعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، وسط مطالبات بتوفير الحماية للسكان ووضع حد لهذه الانتهاكات.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 766 اعتداءً للمستوطنين خلال الشهر الماضي، تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ195 اعتداء، ونابلس بـ179، والخليل بـ126 اعتداء.