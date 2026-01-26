وزير الخارجية التركيّ يلتقي بوفد من حماس في أنقرة

بحث فيدان مع وفد حماس التطورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة والأوضاع الإنسانية في القطاع، وذلك بعد يومين من لقاء وفد من الحركة، برئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، في إسطنبول.

خلال لقاء سابق بين وفد من حماس ووزير الخارجية التركيّ في أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة، بوفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أنه بحسب معلومات حصلت عليها مصادر في وزارة الخارجية التركية، فقد جرى خلال لقاء فيدان مع وفد حماس بحث التطورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، والأوضاع الإنسانية في القطاع، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

وقدّم فيدان معلومات حول التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها تركيا بشأن غزة، لا سيما "مجلس السلام"، وغيرها في المنابر الدولية.

وشدد فيدان على أن تركيا ستواصل بحزم جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما التقى وفد من قيادة حركة حماس، أول من أمس، السبت، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، في إسطنبول.

وترأس الوفد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، وضم رئيس الحركة في الضفة الغربية المحتلة زاهر جبارين، والقيادي محمود مرداوي، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.

وبحث وفد حماس مع قالن المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، واستيفاء متطلبات المرحلة الأولى؛ كما اتفق الجانبان، بحسب بيان أصدرته حماس، على "مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن إنهاء معاناة شعبنا، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال ما يلزم لإغاثة شعبنا وإيوائه، والتأكيد على ثوابت شعبنا الفلسطيني".

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكوّنة من 20 بندا لإنهاء الحرب بالقطاع والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وأنهى الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استمرت لعامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.