غزة: خروقات إسرائيلية متواصلة وترقب لفتح معبر رفح

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار قصفه واستهدافاته ونسف منازل ومنشآت سكنية ومدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني عن استشهاد 4 فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية خارج مناطق انتشارها في حي التفاح بمدينة غزة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 488 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,350، مع تسجيل 714 حالة انتشال للضحايا.

وعلى الصعيد التراكمي منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 71,662، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 171,428، ما يعكس حجم الخسائر البشرية الهائلة التي تكبدها القطاع.

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، الذي من المتوقع فتحه يوم الأربعاء أو الخميس لتجهيزه لعبور الأشخاص في كلا الاتجاهين.

وأوضح مصدر رفيع المستوى أن المعبر سيفتح رسميا أمام حركة المسافرين بعد استكمال بعض التفاصيل اللوجستية، بما في ذلك طريقة الوصول من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين.

