غزة: 3 شهداء في حي التفاح وقصف على رفح وخانيونس والبريج

تتجه الأنظار إلى معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، الذي سيفتح تمهيديا يوم الأربعاء لتجهيزه لعبور الأشخاص في كلا الاتجاهين، على أن يبدأ التشغيل الرسمي مطلع الأسبوع المقبل.

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، ولليوم الـ109 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متزامنًا مع نسف منازل ومنشآت سكنية ومدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية خارج مناطق انتشارها في حي التفاح بمدينة غزة.

وفي وقت سابق صباح الثلاثاء، أطلقت آليات الجيش نيرانها غرب رفح جنوبي القطاع المحاصر، بعد ساعات على استشهاد أربعة فلسطينيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية نتيجة اشتداد البرد واستمرار الهجمات.

وأوضح مصدر رفيع المستوى أن المعبر سيفتح رسميا أمام حركة المسافرين بعد استكمال بعض التفاصيل اللوجستية، بما في ذلك طريقة الوصول من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين.

ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي خروقات واسعة:

أطلقت الطائرات المروحية النار على المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين.

هاجمت البحرية مراكب صيد فلسطينية وسط إطلاق نار وقذائف في بحر خانيونس جنوبي القطاع.

شن الطيران الحربي عدة غارات جوية على مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية غرب المدينة.

استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس ومدينة غزة، بالإضافة إلى دير البلح ومخيم البريج.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكبت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 انتهاكا للتهدئة، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.