تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة: 4 شهداء و6 إصابات في آخر 24 ساعة

تتجه الأنظار نحو معبر رفح المنتظر فتحه لعبور الفلسطينيين، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن استعاد الجيش الإسرائيلي جثة الأسير الأخير، ما يعني إنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

استشهد 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بنيران الاحتلال بأنحاء قطاع غزة في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 492 شهيدا و1356 إصابة بالإضافة إلى انتشال جثامين 715 شهيدا؛ بحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع الأربعاء.

وارتفعت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 71,667 شهيدا و171,343 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وواصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف ونسف في عدة مناطق من القطاع، في ظل تحذيرات من كارثة إنسانية مع اشتداد البرد واستمرار الهجمات.

