عمليات قصف ونسف تستهدف غزة وتحذيرات من كارثة إنسانية

تتجه الأنظار نحو معبر رفح المنتظر فتحه لعبور الفلسطينيين، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن استعاد الجيش الإسرائيلي جثة الأسير الأخير، ما يعني إنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف ونسف في عدة مناطق من القطاع، في ظل تحذيرات من كارثة إنسانية مع اشتداد البرد واستمرار الهجمات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتتجه الأنظار نحو معبر رفح المنتظر فتحه لعبور الفلسطينيين، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن استعاد الجيش الإسرائيلي جثة الأسير الأخير، ما يعني إنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وحذرت الحكومة الفلسطينية من محاولات إسرائيل التلاعب بالاتفاق، ودعا مجلس الوزراء إلى "الانتقال فورا إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والمباشرة في التعافي وإعادة الإعمار".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن المقاومة التزمت بجميع بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرا إلى أن "نتنياهو يماطل ويتذرع بحجج مختلفة للتنصل من التزاماته، خصوصا ما يتعلق بفتح معبر رفح والانسحاب من المناطق المحتلة".

وخلال ساعات فجر الأربعاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمنازل سكنية شرق حي التفاح، امتدت إلى وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي منزلًا شرق مدينة دير البلح بصاروخين، ضمن المنطقة الواقعة داخل الخط الأصفر، ونفذ عملية نسف ضخمة شرقي خانيونس جنوبي القطاع، فيما قصفت المدفعية المناطق الشرقية للمدينة.

وأطلقت مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" النار على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأدت هذه الخروقات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين في حي التفاح شرق غزة.

ووفق تقرير وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 488 شهيدا، وعدد المصابين 1,350، إضافة إلى انتشال 714 جثة من تحت الأنقاض.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فبلغ عدد الشهداء 71,662، فيما وصل عدد المصابين إلى 171,428.