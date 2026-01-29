خروقات مستمرة للهدنة: غارات ونسف مبان في رفح وخانيونس

يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث سجلت خروقات جديدة شملت قصفا جويا ونسف مبان وإطلاق نار كثيف. عمق الحصار المفروض على القطاع الأزمة الإنسانية، مع استمرار إغلاق معبر رفح ومنع دخول المستلزمات الأساسية.

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ111 على التوالي انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تسجيل خروقات جديدة للهدنة الهشة شملت إطلاق نار ونسف مبان سكنية.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة الهجمات المستمرة والحصار المفروض، في ظل الطقس البارد وعدم دخول مستلزمات الإيواء، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر، رغم دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وشنت طائرة مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" هجمات شرقي مدينة غزة دون الإبلاغ عن إصابات، فيما دمرت القوات الإسرائيلية مبانٍ سكنية في رفح جنوب القطاع، وأطلقت آليات عسكرية النار في مناطق شرق خانيونس وشمال موراغ قرب رفح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 5 شهداء، بينهم شهيد انتشال، و6 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة نتيجة هذه الاعتداءات، رغم سريان المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن حكومته ملتزمة بتجريد حركة حماس وقطاع غزة من السلاح، دون الإشارة إلى فتح معبر رفح، أحد التزامات اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبها، أكدت حركة حماس استعدادها لنقل الحكم بالكامل في قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين دون عوائق إسرائيلية.

يذكر أن اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأميركية، غير أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد 492 شخصا وإصابة 1,356 آخرين.