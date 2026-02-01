مصر تبدأ الإثنين استقبال مرضى من غزة عبر معبر رفح

نقل المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر سيبدأ، غدا الإثنين، لتلقي الخدمات العلاجية، إذ سيُنقلون إلى "غرف رعاية مركزة متنقلة ضمن أسطول وزارة الصحة المصرية تنتظر بالجانب المصري لمعبر رفح".

تبدأ مصر، غدا الإثنين، استقبال مرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادته به وسائل إعلام محلية.

وكشفت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، اليوم الأحد، بدء "التشغيل التجريبي للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وسيتم تشغيله بشكل رسمي غدا الاثنين".

وأضافت القناة أن نقل المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر سيبدأ، غدا الإثنين، لتلقي الخدمات العلاجية، مشيرة إلى "غرف رعاية مركزة متنقلة ضمن أسطول وزارة الصحة المصرية تنتظر بالجانب المصري لمعبر رفح".

وأكدت أن الجانب المصري من المعبر "مفتوح على مدار الساعة وفي حالة جاهزية كاملة، مع انتشار مكثف لسيارات الإسعاف استعدادا لاستقبال المصابين".

وذكرت أن عملية نقل المرضى ستتم وفق آلية متفق عليها، دون الكشف عن تفاصيلها.

وصباح الأحد، بدأ تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح "بشكل تجريبي" وذلك بعد أكثر من عام ونصف على الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل له.

ومنذ أيار/ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

وخلال وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير 2025، أعادت إسرائيل فتح المعبر بشكل استثنائي لمرور المرضى والجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، فيما أعادت إغلاقه بعد استئناف الإبادة في آذار/ مارس من ذات العام.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستند لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك حتى اليوم.