شعث: سنعلن عن آليات التسجيل وأولويات العبور من معبر رفح

أعلنت لجنة إدارة غزة قرب إعلان آليات تسجيل وأولويات عبور معبر رفح، بعد فتحه المحدود باتجاهين بقيود إسرائيلية، عادّة الخطوة بداية أمل، خاصة للحالات الإنسانية، وسط خلاف مصري إسرائيلي وخروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

مرضى يستعدون لنقلهم إلى مصر لتلقي العلاج، من مستشفى الصليب الأحمر في خانيونس (Getty Images)

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، اليوم الإثنين، أنه سيتم الإعلان عن آليات تسجيل وأولويات عبور الفلسطينيين من معبر رفح الحدودي مع مصر، حرصا على الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي وقت سابق من الإثنين، أُعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بشكل محدود ومقيد، بعد نحو عامين من الإغلاق الإسرائيلي له.

وبذلك فُتح المعبر في الاتجاهين، لكن بشكل محدود جدا وبقيود إسرائيلية مشددة، ولم تتوفر معلومة بعد عن عبور أشخاص بالفعل.

وقال شعث في البيان، إن خطوة إعادة فتح المعبر "ليست مجرد إجراء إداري، وإنما تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة"

ورأى أن "تشغيل المعبر يُجسد إنجازا تعاونيا بمشاركة الشركاء الملتزمين بتيسير حركة العبور، باعتبارها عنصرا أساسيا ضمن الخطة (الخاصة بغزة) ذات النقاط العشرين التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب".

و"نعمل بكل جهد وإصرار، وبالتعاون مع الوسطاء والسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس السلام بقيادة الرئيس ترامب، لتكون هذه الخطوة مدخلا لترتيب أوسع من الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية والتمهيد لمسار الإغاثة والتعافي والإعمار"، بحسب شعث.

وذكر أنه "سيتم الإعلان عن آليات التسجيل ومعايير الأولويات ومواعيد السفر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حرصا على الشفافية والتنظيم وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين".

وأشاد شعث بـ"الدور الاستثنائي والمسؤول الذي اضطلعت به جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فتح معبر رفح في الاتجاهين"، وقدم "كذلك الشكر للوسطاء الذين أسهموا في إنجاز هذا المسار"، بحسب البيان.

وتوقعت اللجنة أن "يوفر فتح المعبر منفذا حيويا للحالات الإنسانية، لا سيما أصحاب التحويلات الطبية من المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، إضافة إلى الطلبة ولم شمل العائلات وسائر الفئات ذات الاحتياجات الإنسانية".

ومنذ أيار/ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن الحرب التي بدأتها بغزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرّت عامين.

وبحسب تقارير إسرائيلية ومصرية، ثمة خلاف بين القاهرة وتل أبيب بشأن عدد المغادرين والعائدين إلى غزة يوميا، إذ تريد إسرائيل أن يكون عدد المغادرين أكبر من العائدين، وهو ما ترفضه مصر، خشية من محاولة تهجير الفلسطينيين.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

ويوميا تخرق إسرائيل الاتفاق، ما أدى لاستشهاد 523 شخصا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش الأهالي أوضاعا كارثية.