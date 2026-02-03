غزة: 3 شهداء و15 مصابا بـ24 ساعة وقصف على مناطق متفرّقة

تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع ارتقاء شهداء جدد وإصابات بين المدنيين، بينما يترقب القطاع دخول لجنة إدارة غزة لتتولى مهام الإدارة خلفا لحركة حماس، وسط تحذيرات دولية من تداعيات قرارات وقف نشاطات المنظمات الإنسانية.

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية، إلى 71 ألفا و803 شهداء، و171 ألفا و570 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والتي أكّدت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء و15 مصابا.

ولا تزال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المشكلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تترقب دخول القطاع، بعد إعادة فتح معبر رفح البري، ومن المتوقع أن تتسلم مهام الإدارة هذا الأسبوع.

وفي تحذير دولي، شدد الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود" كريستوفر لوكيير، على "تداعيات كارثية" لقرار إسرائيل بوقف نشاطات المنظمة في القطاع.

وعلى الأرض، استشهد أحد الأهالي، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في حين أُصيب آخر في حي الشيخ ناصر شرقي المدينة.

وشهدت مناطق خانيونس الشرقية ومخيم البريج إطلاق طائرات مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" نيران رشاشاتها، بالإضافة إلى قصف الآليات العسكرية، في خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

