الجيش الإسرائيلي يلغي سفر مرضى غزة عبر معبر رفح

أكدت حماس أن منع العائدين والمساعدات جريمة تستدعي التحرك الفوري، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش لتسهيل مرور المساعدات ودعم حكم فلسطيني موحد وفق القانون الدولي.

ألغى الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنسيق سفر الدفعة الثالثة من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بعد يومين فقط من إعادة فتحه بشكل محدود.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، أن الإلغاء تم بشكل مفاجئ وبدون أسباب، مما عطل سفر عشرات المرضى الذين كانوا يستعدون لمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في غزة.

وأشار منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى أن المعبر فتح صباح اليوم، لكن منظمة الصحة العالمية لم تقدم تفاصيل التنسيق اللازمة، وعند تقديمها سيسمح للفلسطينيين بالمغادرة.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة، وسط تهديدات بتوجيه رد عسكري قاسٍ.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عشوائيا، استهدف منازل المدنيين وخيام النازحين، خاصة في أحياء التفاح والشجاعية والزيتون، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم 4 من عائلة حلبوس و3 آخرين أحدهم رضيع في حي الزيتون، إضافة إلى إصابة العديد من النازحين.

وفي وقت سابق، وصل 40 فلسطينيا من العائدين إلى قطاع غزة بعد فترة انتظار طويلة، وسط عراقيل شديدة فرضها الاحتلال على المعبر، شملت التفتيش والتحقيق والتضييق على حركة المسافرين.

وكان تشغيل معبر رفح قد بدأ يوم 2 شباط/ فبراير بشكل محدود بعد توقف دام نحو عامين، إذ كان من المتوقع مرور 50 فلسطينيا إلى القطاع و50 مريضا مع مرافقين إلى مصر، لكن لم يتجاوز العدد 12 وافدا و8 مغادرين.

وأكدت حركة حماس أن "التنكيل بالعائدين من معبر رفح جريمة"، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك الفوري، محذرة من استمرار القيود على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم مع المنخفض الجوي الجديد، مع استمرار منع إدخال الوقود والغاز إلا بكميات شحيحة.

ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، مؤكدا أن أي حل مستدام يجب أن يكون متسقا مع القانون الدولي ويؤدي إلى حكم فلسطيني موحد وشرعي ومعترف به دوليا.