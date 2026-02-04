الصحة بغزة: 11 ألف مريض سرطان محرومون من العلاج التخصصي

أكدت الوزارة أن خروج المستشفيات التخصصية وتدمير مركز غزة للسرطان فاقم من معاناة المرضى، حيث أصبحت مقومات تقديم الرعاية الصحية الأساسية مدمرة ومستنزفة، خاصة أصناف العلاج الكيماوي وأجهزة التشخيص المتقدمة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، أن مرضى السرطان في القطاع يمثلون "الوجه الأصعب من المعاناة والمصير المجهول".

وأوضحت الوزارة في بيان أن نحو 11 ألف مريض محرومون من العلاج التخصصي والتشخيصي داخل وخارج القطاع، فيما ينتظر 4 آلاف مريض لديهم تحويلات علاج بالخارج منذ أكثر من عامين بسبب إغلاق المعابر وتعقيد السفر.

وأشارت الوزارة إلى أن خروج المستشفيات التخصصية وتدمير مركز غزة للسرطان فاقم من معاناة المرضى، فيما أصبحت مقومات تقديم الرعاية مدمرة ومستنزفة، لا سيما أصناف العلاج الكيماوي وأجهزة التشخيص.

وأضافت أن 64% من أدوية السرطان غير متوفرة، ونقص أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة مثل الرنين المغناطيسي والماموجرام يزيد من تفاقم الحالة الصحية للمرضى.

وأكدت الوزارة أن مرضى السرطان يعيشون في أوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية، داعية كافة الجهات المعنية إلى تمكين المرضى من السفر لتلقي العلاج بالخارج، وإدخال الأدوية الضرورية، وإعادة تأهيل مراكز تقديم الخدمة لضمان استمرار الرعاية الصحية لهم.

إسرائيل تلغي تنسيق سفر الدفعة الثالثة من مرضى غزة عبر معبر رفح

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء تنسيق سفر الدفعة الثالثة من مرضى قطاع غزة عبر معبر رفح، في خطوة جديدة تحد من قدرة المرضى على الوصول للعلاج خارج القطاع. يأتي هذا القرار ضمن القيود الإسرائيلية المستمرة على حركة المرضى والمرافقين لهم عبر المعبر.

وأفاد الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، بأنه تم إبلاغهم بإلغاء سفر الدفعة الثالثة من مرضى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في خطوة تزيد من معاناة المرضى الذين ينتظرون استكمال علاجهم خارج القطاع.