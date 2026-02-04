حماس: مزاعم الاحتلال ذريعة لتبرير مواصلة القتل وتخريب متعمد لجهود تثبيت وقف النار

حماس: "ما يقوم به الاحتلال من عدوان متواصل، رغم الانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح معبر رفح، يمثل تخريبا متعمدا لجهود تثبيت وقف إطلاق النار...".

قالت حركة حماس في بيان اليوم الأربعاء، إن تصعيد الاحتلال لقصفه على مختلف مناطق قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20 مدنيا بينهم 4 أطفال ومسعف، "يشكل استمرارا مباشرا لحرب الإبادة والعدوان، ويؤكد النوايا المبيتة لمجرم الحرب نتنياهو لتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، على رأسها تعطيل فتح معبر رفح".

وأضافت "نؤكد أن مزاعم الاحتلال بوقوع حادثة إطلاق نار استهدفت أحد جنوده ليست سوى ذريعة واهية لتبرير مواصلة القتل والعدوان بحق شعبنا، ومحاولة إجرامية لفرض واقع دائم من التنكيل والإرهاب في قطاع غزة، وفي استخفاف صارخ باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات القائمة".

وجاء في بيانها "إن الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق مطالبون باتخاذ موقف حازم تجاه سلوك مجرم الحرب نتنياهو، الذي يعمل بشكل ممنهج على إفشال الاتفاق، واستئناف الإبادة والقتل والتجويع في غزة".

وأشارت حماس إلى أن "ما يقوم به الاحتلال من عدوان متواصل، رغم الانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح معبر رفح، يمثل تخريبا متعمدا لجهود تثبيت وقف إطلاق النار، وإمعانا في سياسة القتل والحصار التي تنتهجها حكومة الاحتلال للتهرب من استحقاقات خطة ترامب التي التزمت بها الحركة؛ الأمر الذي يستوجب ضغطا دوليا فوريا لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال باحترام تعهداته والتزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار".

وأفادت وزارة الصحة في القطاع، بأن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، بلغت 21 شهيدا و38 إصابة.

وأحصت استشهاد 556 شخصا وإصابة 1500 آخرين بالإضافة إلى انتشال جثامين 717 شهيدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 71,824 شهيدا و171,608 إصابات.