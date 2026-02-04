18 شهيدا بغزة وخانيونس وإلغاء سفر المرضى عبر معبر رفح

ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وقصف مدفعي في مناطق سيطرته. ويُفتح معبر رفح جزئيا وسط قيود إسرائيلية وصعوبات كبيرة على المغادرين، في وقت يشير فيه تقرير رسمي إلى أن 526 فلسطينيًا استشهدوا و1447 أُصيبوا منذ سريان الاتفاق.

استشهد 18 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة ومدينة خانيونس، جراء القصف والغارات المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بأن التنسيق لسفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح قد أُلغي اليوم، مما يزيد من معاناة المصابين والمحتاجين للعلاج خارج القطاع.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إصابة أحد ضباطه بجروح خطيرة جراء إطلاق نار استهدف قوة إسرائيلية قرب ما يعرف بالخط الأصفر شمال قطاع غزة.

وأضاف أن قواته نفذت قصفا مدفعيا وجويا في مناطق شمال القطاع، بزعم الرد على استهداف قواته في المنطقة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرقي حي التفاح بمدينة غزة، بينما استمر القصف المدفعي على المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها على منازل المواطنين في شارع الحجر، ومحيط منتزه المحطة، وبركسات الوكالة، ومنطقة دوار الشرفا في شارع يافا شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، وصف فتح معبر رفح الحدودي مع مصر بأنه محدود وبقيود إسرائيلية مشددة، حيث عدت إجراءات التفتيش على المغادرين والواصلين إلى القطاع بأنها مهينة ومعقدة.

ووصل فجر اليوم 40 فلسطينيا من العائدين بعد فترة انتظار طويلة، في حين رفضت إسرائيل مغادرة 29 مريضا و50 مرافقًا من أصل 45 مريضا و90 مرافقا كان من المقرر سفرهم لاستكمال علاجهم في الخارج.

ووفق معطيات رسمية، استشهد منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار 526 فلسطينيًا وأصيب 1447 آخرون نتيجة خروقات الاحتلال اليومية للاتفاق.

ويذكر أن الاتفاق أنهى حربا دامت عامين بدأت في 8 تشرين الأول/اكتوبر 2023، خلفت نحو 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية في القطاع.