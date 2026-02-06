جيش الاحتلال يقصف في غزة ويدّعي أن قواته استُهدفت بإطلاق نار شمالي القطاع

شنّ جيش الاحتلال غارات وقصفا على مناطق متفرقة في غزة، بزعم الرد على إطلاق نار شمالي القطاع، مواصلا خروق وقف النار، وسط إطلاق نار برفح ومناطق أخرى، وارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ وقف النار المزعوم.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، غارات وقصفا على مواقع متفرقة في غزة، زاعما أن ذلك يأتي ردّا على استهداف قوّاته بإطلاق نار شماليّ القطاع، أمس الخميس، وذلك في مواصلة لخروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلق طيران الاحتلال المروحيّ النار على مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، كما أطلق نيران أسلحته الرشاشة صوب المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "أطلق (مسلّحون) النار على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في شمال قطاع غزة، أمس الخميس، في منطقة ’الخط الأصفر’، من دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

وأضاف أنه "ردًا على هذا الانتهاك، نفّذ الجيش الإسرائيلي مؤخرًا هجومًا مُستهدفًا على أحد مواقع (المسلحين) في قطاع غزة".

ووصلت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 574، فيما وصل، إجمالي عدد الإصابات إلى 1,518، بينما انتُشل 717 جثمانا لشهداء، لتصل بذلك الحصيلة التراكمية منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 71,851 و171,626 مصابا، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في غزة.

