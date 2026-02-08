وسط قيود إسرائيليّة مشدّدة: 44 شخصًا غادروا غزة من معبر رفح للعلاج الأحد

غادرت الدفعة الخامسة من المرضى عبر المعبر، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع، وووصلت الدفعة الخامسة من العالقين في مصر إلى الصالة المصرية من المعبر، تمهيدًا لعودتهم إلى القطاع.

مصابون ومرضى في طريقهم إلى معبر رفح في حافلة متضررة من العدوان الإسرائيلي، الأحد (Getty Images)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، مغادرة 44 فلسطينيًّا قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي يبقى عمله محدودًا وسط قيود إسرائيلية مشددة.

وعن خروج فلسطينيّين للعلاج من المعبر المقيّد، قال مدير الإعلام في الجمعية بغزة، رائد النمس، إنّ "44 فلسطينيًّا غادروا قطاع غزة، بينهم 17 مريضًا، و27 مرافقًا".

وذكر النمس أنّ فرق الهلال الأحمر، "تواصل مهمات إجلاء المرضى من قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لتأمين العلاج خارج القطاع".

وقد شهد المعبر حركة محدودة جدًّا من خروج فلسطينيّين للعلاج، وعودة آخرين إلى غزّة منذ إعادة فتحه، وفق معطيات ميدانية

ولم يشهد أيّ حركة يومَي الجمعة والسبت، بسبب العطلة الأسبوعية للمعبر، قبل أن يُستأنف العمل فيه، اليوم الأحد.

وتشير تقديرات في غزة إلى أنّ 22 ألف جريح، ومريض يحتاجون إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتفيد معطيات شبه رسمية، بتسجيل نحو 80 ألف فلسطيني أسماءهم للعودة إلى غزة، في مؤشر واضح على إصرار الفلسطينيين على رفض التهجير، وتمسّكهم بالعودة رغم الدمار.

وكان متوقعًا، بحسب وسائل الإعلام، أن يعبر إلى غزة يوميا 50 فلسطينيًّا، وإلى مصر عدد مماثل بين مرضى ومرافقين، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.

وبموجب التعليمات الإسرائيلية، يُسمح فقط للفلسطينيين بالعودة إلى القطاع في حال غادروه، بعد اندلاع الحرب.

وأفادت شهادات عائدين بينهم مسنون وأطفال، بتعرضهم لتحقيق عسكري إسرائيلي قاسٍ، مشددين في الوقت نفسه على تمسّكهم بأرضهم، ورفضهم أي محاولة لتهجيرهم.

وقد غادر 180 فلسطينيًّا غزة منذ إعادة فتح معبر رفح قبل أسبوع، فيما دخل 88 شخصًا القطاع من مصر منذ إعادة فتح المعبر، بحسب ما أفاد مسؤولون في القطاع الأحد.

وقبل الحرب، كان مئات الأهالي يغادرون غزة يوميًّا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية في غزة، والجانب المصري، من دون تدخل إسرائيلي.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وفي سياق آثار الحرب الإسرائيلية المدمّرة، فقد خلّفت الحرب التي بدأتها إسرائيل في غزة في 8 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، واستمرت عامين، نحو 72 ألف شهيد، وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا ألمّ بـ 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وأعادت إسرائيل، الإثنين، فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ أيار/ مايو 2024، فتحًا محدودًا جدًّا، وبقيود مشددة للغاية.