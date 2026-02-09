بسبب الدمار: أطفال غزّة يمارسون الكاراتيه على الرمال وبين الخيام

حلّت الرمال محلّ الأرضيّات المجهّزة، وتحوّلت المساحات بين الخيام إلى ساحات تدريب. يمارس فريق الكاراتيه التمارين في الممرّات الفاصلة بين خيام النازحين، حيث يقضي الأطفال يومهم بين آثار الدمار والنزوح، ويجدون في هذه المساحات الضيّقة متنفّسًا للحركة.

وسط خيام النازحين بغزّة، يواصل أطفال القطاع تدريبات الكاراتيه في مساحات رمليّة ضيّقة بين الخيام، بعد تدمير الصالات والأندية الرياضيّة خلال حرب الإبادة الإسرائيليّة، في محاولة للحفاظ على نشاط رياضيّ رغم فقد البيئة الآمنة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أدّى تدمير البنية التحتيّة الرياضيّة، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، واستمرارها لعامين، الفلسطينيّين إلى اللجوء لاستخدام ما هو متاح، فحلّت الرمال محلّ الأرضيّات المجهّزة، وتحوّلت المساحات بين الخيام إلى ساحات تدريب.

ويمارس فريق الكاراتيه التمارين في الممرّات الفاصلة بين خيام النازحين في مدينة خانيونس، حيث يقضي الأطفال يومهم بين آثار الدمار والنزوح، ويجدون في هذه المساحات الضيقة متنفّسًا للحركة.

وفي ظلّ غياب المعدّات والصالات، يتلقّى الأطفال تدريبات بدنيّة أساسيّة، وتمارين في الدفاع عن النفس بإشراف المدرّب في هذه المساحات الرمليّة، مع تركيز على اللياقة والانضباط الجسديّ.

حرب الإبادة الإسرائيليّة دمّرت صالات الرياضة

يقول مدرب الكاراتيه، خليل شقليه إنّه كان قبل الحرب يدرّب لاعبيه داخل أندية وصالات مجهّزة، وكان يمتلك صالة خاصّة دُمّرت بالكامل خلال حرب الإبادة الإسرائيليّة، ولم يبقَ فيها أيّ من مقوّمات العمل الرياضيّ.

ويضيف أنّ غياب الصالات، والإمكانات أجبره ولاعبيه على مواصلة التدريب في ظروف قاسية، موضّحًا أنّ بعض الطلّاب يتدرّبون على الرمال، أو على شاطئ البحر لعدم وجود بدائل.

وتعكس ملابس اللاعبين حجم المعاناة، بحسب شقليه، إذ يرتدي بعضهم الزيّ الأبيض، وآخرون الأزرق، ليس لاعتبارات رياضيّة، بل لعدم توفّر الزيّ الرسميّ للكاراتيه.

ويوضح شقليه أنّ التدريب على الرمل فُرض عليهم قسرًا في ظلّ انعدام الإمكانيّات، مؤكّدًا أنّ هذا الواقع "لم يكن ليحدث لولا الحرب".

الرياضة ساعدت في الصمود وقت المجاعة

يشير المدرّب خليل إلى أنّ سوء التغذية ترك أثرًا كبيرًا على اللاعبين والمدرّبين، قائلًا إنّ المجاعة التي شهدها القطاع ألحقت أضرارًا بالجميع.

ويقول إنً اللاعبين صمدوا نسبيًّا بفضل ممارستهم الرياضة قبل الحرب، مضيفًا: "لولا ذلك لكانت النتائج أكثر كارثيّة".

وينتقد شقليه بشدّة استمرار إغلاق المعابر، إذ لم يكتفِ "المحتلّ الإسرائيليّ" بشنّ حرب إبادة، لكنّه يواصل إغلاق المعابر، ولولا ذلك "لكان هؤلاء الأبطال يشاركون اليوم في بطولات خارج فلسطين"، يضيف المدرب.

ورغم انتهاء الإبادة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلّا أنّ ملامح الأزمة الإنسانيّة لم تشهد تحسّنًا ملحوظًا.

ويعود ذلك إلى تنصّل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها الاتّفاق، لا سيّما في ما يتعلّق بفتح المعابر، وإدخال الكميّات المتفق عليها من المواد الغذائيّة، والإغاثيّة، والطبيّة.

وفي 22 آب/ أغسطس 2025، أعلنت المبادرة العالميّة للتصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ؛ تفشّي المجاعة في مدينة غزة شماليّ القطاع.

وضمّت المبادرة 21 منظّمة دوليّة، بينها منظّمة الأغذية والزراعة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالميّ، ومنظّمة الأمم المتّحدة للأطفال "يونيسف"، ومنظّمة الصحّة العالميّة، و"أوكسفام"، و"أنقذوا الأطفال".

ورغم سماح إسرائيل في فترات متقطّعة (خلال الحرب) بدخول كميّات محدودة من المساعدات، فإنّها لم تكن كافية لتخفيف حدّة الأزمة، كما تعرّضت شاحنات مساعدات للسطو، وعن ذلك قالت حكومة غزّة إنّ إسرائيل توفّر الحماية للعصابات التي تنفّذه.

وحول سبب التدريب بين خيام النازحين، قال شقليه "نحن لا نجد بيوتًا نسكنها، فمن أين لنا أن نجد صالة؟ اضطرُرنا إلى تحويل المساحات بين الخيام، وشوارع المخيّمات إلى أماكن تدريب".

الرياضة وسيلة للتخفيف عن الأطفال

ويلفت شقليه إلى أنّ الكاراتيه "ليست مجرّد رياضة، بل وسيلة للتخفيف عن الأطفال ممّا شاهدوه من دمار، وقتل، وتشريد، وتجويع".

وفي رسالة إلى العالم، لا سيّما الوسط الرياضي، يدعو المدرّب الفلسطينيّ للنظر إلى اللاعبين بعين الرحمة، مؤكّدًا أنّ "هؤلاء الشباب يحلمون بأن يكونوا أبطالًا عالميّين، وأن يسافروا ويمارسوا رياضتهم بحريّة، كما كانوا قبل الحرب".

ويطالب المجتمع الدوليّ بالالتفات إلى معاناتهم، وهم يواصلون التدريب على الرمال، بعد تدمير الصالات والأندية.

طموح أكبر من الدمار

من جانبها، تقول لاعبة الكاراتيه، ياسمين خليل شقليه "بدأت ممارسة الكاراتيه في سنّ 14 عامًا، ووقفت عن اللعب عند سنّ 19 بسبب الحرب، والظروف الصعبة".

وتضيف ياسمين، التي بلغت اليوم 21 عامًا "كنّا نطمح للسفر والمشاركة في بطولات خارجيّة، لكنّ نادينا دُمّر مع أوّل موجة نزوح في رفح، ورغم ذلك واصلنا التدريب داخل الخيام، وعلى الرمال".

ولم يتمكّن اليأس من ياسمين رغم ما مرّ بها، إذ تقول "عدنا وشكّلنا فريقًا من جديد، وبدأنا أنشطة رياضيّة للأطفال لإبعادهم عن أجواء الحرب".

وتضيف "أطمح إلى السفر، والمشاركة في البطولات، وتحقيق مراكز متقدّمة، والتقدّم للحزام الأسود (دان 2)، وأن أصبح مدرّبة، وأعيد افتتاح نادٍ جديد بدل الذي دُمّر".

وتستذكر بألم مصحوب بأمل ما عاشته في أجواء الحرب، تقول "كنت أتدرّب داخل خيمة خصّصتها لنفسي، وفقدنا ملابسنا، ومعدّاتنا، وشهاداتنا تحت الركام، قبل أن نتمكّن من العودة إلى التدريبات رغم الدمار، والخيام، والرمال".

ولا يزال مئات الآلاف من النازحين بقطاع غزة يعيشون أوضاعًا معيشيّة قاسية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيليّة التي دمّرت منازلهم، وأجبرتهم على النزوح القسريّ، حيث يقيمون في خيام مؤقّتة لا تقي من حرّ الصيف، ولا من برد الشتاء، وفي ظلّ تدهور حادّ في الظروف الإنسانيّة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الاتّحاد الفلسطينيّ لكرة القدم، جبريل الرجّوب أنّ الملاعب، والصالات الرياضيّة "سُوّيت بالأرض"، وأنّ آلاف الرياضيّين قُتلوا، أو جُرحوا، أو فُقدوا جرّاء الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة، والضفّة الغربيّة المحتلّة.

وأضاف الرجّوب في تصريحات، أنّ جميع الأنشطة الرياضيّة الفلسطينيّة وُقفت منذ بدء العدوان الإسرائيليّ في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومشيرًا إلى أنّ "الاحتلال دمّر البنية التحتيّة للرياضة في الأراضي الفلسطينيّة".