شعث: نترقب اجتماع "مجلس السلام" لتأكيد تعهدات بتمويل إعمار غزة

جانب من الدمار الذي أحدثته حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة (Gettyimages)

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، الإثنين، أن اللجنة تترقب اجتماع "مجلس السلام" بعد 10 أيام لتأكيد تعهدات تلقتها بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

وعقب تفقده الجانب المصري من معبر رفح البري مع غزة، قال شعث "نعمل على خطة مناسبة للإغاثة وإدخال المواد الصحية والتعليمية إلى قطاع غزة".

وتعاني غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، تداعيات كارثية جراء حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على القطاع بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وقتلت إسرائيل في الإبادة أكثر من 72 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد عن 171 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت 90% من البنية التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأضاف شعث "عقدنا اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية لبحث دعم قطاع غزة، وتلقينا تعهدات بالتمويل اللازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار".

وأوضح أن "اجتماع مجلس السلام (برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب) في واشنطن يوم 19 شباط/ فبراير يهدف لتأكيد التعهدات اللازمة للتمويل والإغاثة".

وبشأن زيارته المعبر، قال شعث "نتفقد الجانب المصري من معبر رفح للاطلاع على الإجراءات اللوجستية لتسهيل عبور الفلسطينيين".

وبشكل محدود جدا وبقيود إسرائيلية مشددة للغاية، أعادت تل أبيب في 2 شباط/ فبراير الجاري فتح الجانب الفلسطيني من المعبر أمام مرور الأشخاص في الاتجاهين، والذي تحتله منذ أيار/ مايو 2024.

وتابع شعث أن "مصر تبذل جهودا ضخمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكميات كبيرة، وتنفذ مجموعة من الإجراءات اللوجستية بمعبر رفح لتسهيل دخول وخروج الفلسطينيين".

وخرقا لاتفاق وقف إطلا النار الساري منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة.

كما ترتكب يوميا اعتداءات أدت إلى استشهاد 581 فلسطينيا وإصابة 1553، معظمهم أطفال ونساء، بحسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة في القطاع الإثنين.

وزاد شعث بأن "الشعب الفلسطيني ممتن للقيادة المصرية لعملها الدؤوب على منع تهجير الفلسطينيين"، مثمنا "الدور المصري لدعم حق عودة الفلسطينيين من مصر ومن كل مكان إلى قطاع غزة".

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها شعث.

وبدأت اللجنة منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل تتضمنها المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"قوة الاستقرار الدولية"، بحسب خطة ترامب بشأن القطاع.