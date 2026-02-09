قصف على خانيونس وبيت لاهيا ونسف منازل في حي الزيتون

واصل الجيش الإسرائيلي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف جوي ومدفعي، عمليات نسف، وتحليق مكثف للطيران الحربي، بالإضافة إلى إطلاق النار من الزوارق البحرية.

واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي، وتحليق مكثف للطيران الحربي، وإطلاق نار من الزوارق البحرية في مناطق متفرقة من القطاع.

أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره في حي الزيتون شمالي غزة، الذي شهد أيضا قصفا مدفعيا عنيفا.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متزامنة مع انفجارات ناجمة عن روبوتات مفخخة، وسط قصف مدفعي متواصل.

وفي جنوب القطاع، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق شرقي خانيونس، مع تحليق مكثف للطيران.

وشنت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبان سكنية شرق المدينة، بينما أطلقت الزوارق الحربية النار في مياه بحر خانيونس، بينما قصفت المدفعية المناطق الغربية لبيت لاهيا، شمالي غزة.

كما توغلت آليات إسرائيلية في محيط شارع صيام والمثلث في حي الزيتون، وأطلقت النار عشوائيً شرق مخيم البريج وسط القطاع، مع تحليق الطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة في جنوب غزة.

من جهة أخرى، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل محدود للغاية، وسط قيود مشددة، فيما غادر 44 فلسطينيا القطاع عبر المعبر وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي السياق السياسي، أكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية بعد عامين من الحرب، مشددا على استمرار المعاناة في غزة والضفة الغربية رغم توقف القتال، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

واتهمت حركة فتح إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفضا للمضي في تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.