غزة: نسف منازل بجباليا وغارات جوية ومدفعية تستهدف خانيونس والبريج

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خروقاته وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بتنفيذ عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي في مناطق متفرقة بالقطاع، وسط استمرار تفاقم المعاناة الإنسانية رغم فتح معبر رفح بشكل محدود.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عدة غارات على مناطق داخل "الخط الأصفر"، شرق مخيم البريج للاجئين والنازحين وشرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في مختلف أجواء القطاع.

كما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق شرقي مدينة خانيونس، جنوب القطاع، بينما أُصيب فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية قرب محطة الشوا للمحروقات شرقي مدينة غزة.

وفي سياق التصعيد، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا واستهدفت المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، وفجّرت عربة مفخخة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، سمع دوي انفجارها في مناطق واسعة بالمدينة.

كما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها بكثافة في بحر جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات الجيش نيرانها تجاه مدينة خانيونس.

وكان مساء الإثنين شهد استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفلة، وإصابة آخرين في غارة على شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 581 شهيدا و1,553 إصابة، بينما تم انتشال 717 حالة حتى الآن.

وتشير الإحصاءات التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى استشهاد 72,032 شخصا وإصابة 171,661 آخرين جراء القصف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.