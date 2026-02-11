وفد من حماس يبحث مع لاريجاني في الدوحة تطورات غزة ويطّلع على المفاوضات مع واشنطن

اجتمع وفد من حماس برئاسة محمد درويش مع علي لاريجاني في الدوحة، لبحث تطورات الحرب على غزة والأوضاع الإقليمية والمفاوضات الإيرانية الأميركية. واستعرضت الحركة المستجدات الميدانية، مؤكدة استمرار مقاومتها ودعمها لإيران، فيما جدّد لاريجاني تأييد بلاده للفلسطينيين.

التقى وفد من حركة حماس، اليوم الأربعاء، الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثا مواضيع عدّةا التطوزرّات في قطاع غزة، والمفاوضات الإيرانية الأميركية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الحركة في بيان، أصدرته مساء اليوم، وأكّد خلاله أن "رئيس المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد درويش، التقى ووفد من قيادة الحركة، أمين عام المجلس الأعلى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث آخر التطورات السياسية في المنطقة، ومستجدات العدوان المتواصل على قطاع غزة".

وأفاد بيان حماس بأنه "حضر اللقاء كلٌّ من الإخوة: خالد مشعل، ونزار عوض الله، وحسام بدران، وسامي خاطر، وباسم نعيم".

وذكر البيان أن "درويش استعرض خلال اللقاء مجمل الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وتنصّله من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وحرص الحركة على تنفيذ بنود الاتفاق وعدم العودة للحرب مرة أخرى".

خلال اللقاء بلاريجاني

وأضاف أن درويش "أكد أن المقاومة الفلسطينية تواصل صمودها وثباتها في الميدان، وتتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها، وفاءً لتعهداتها والتزاماتها في الدفاع عنه، والعمل بكل السبل لوقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتضميد جراح أهلنا الصامدين في قطاع غزة".



كما "تناول اللقاء التصعيد المتواصل في القدس المحتلة والضفة الغربية، في ظل استمرار سياسات الاحتلال وإجراءاته، وآخرها مصادقة الكنيست على قرارات تهدف إلى ضم أراضٍ من الضفة الغربية، في خطوة خطيرة تمسّ الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن درويش "جدّد تأكيد تضامن الحركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفضها لأي اعتداء يستهدف أراضيها، معتبرا أن أي عدوان على الجمهورية الإسلامية أو على أي دولة أخرى في المنطقة سيكون من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ووفق البيان، فقد "وضع لاريجاني قيادة الحركة في آخر التطورات المتعلقة بالمشهد في الجمهورية الإسلامية، والمفاوضات الجارية مع الطرف الأميركي".

وشدد لاريجاني على "موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته، ومؤكدا استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنضاله في مختلف الساحات والمحافل".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "قدّم خلال هذه المرحلة نماذج مشرّفة في الثبات والعطاء، تعكس إرادته الراسخة في مواجهة التحديات".