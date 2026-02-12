غزة: قصف ونسف مبان وتوغلات برية تستهدف مخيمات النازحين

واصل الجيش الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شمل قصفا مدفعيا وجويا وتوغلات برية دمرت مدارس ومباني سكنية، وأسفرت عن إصابة أطفال ومنازل مباشرة.

وجاءت هذه التطورات في وقت وقع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على انضمامه لـ"مجلس السلام" في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما وصفه القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بـ"مهزلة العصر".

وأكد حمدان أن موقف الحركة ثابت في أن المقاومة حق مشروع طالما استمر الاحتلال، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يرفض الوصاية الدولية ولا يمكن القبول بقوات تحل محل الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.

على الصعيد الميداني، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، قبل أن تستهدفه بقصف مدفعي، فيما توغلت آليات عسكرية وجرافات تحت غطاء ناري ودمرت ما تبقى من مدارس وكالة "أونروا".

كما واصل الجيش عمليات نسف المباني السكنية شرقي محافظة الوسطى وشرقي مدينة غزة.

وفي مخيم المغازي، أطلقت الآليات العسكرية النار باتجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى لإصابة أحد المنازل بشكل مباشر، بينما أصيب أطفال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة جراء نيران مسيرة إسرائيلية وقصف مدفعي.

كما أصيب طفلان آخران في منطقة المسلخ جنوب خانيونس، في حين شن الطيران الإسرائيلي غارات على المناطق الشرقية من المدينة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء جنوب القطاع.