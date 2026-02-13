46 فلسطينيًا يعودون إلى غزة عبر معبر رفح ويلتقون بعائلاتهم

46 فلسطينيًا عادوا إلى خان يونس عبر معبر رفح، والتقوا بعائلاتهم في مشاهد مؤثرة من العناق ولمّ الشمل، ضمن مرور محدود سمح به الجانب الإسرائيلي بعد حرب الإبادة الأخيرة على القطاع.

وصل 46 فلسطينيًا، ليل الخميس - الجمعة، إلى مدينة خان يونس بعد عودتهم عبر معبر رفح البري، ضمن مرور محدود سمحت به إسرائيل. والتقى العائدون بعائلاتهم في مجمع ناصر الطبي، حيث عمت لحظات مؤثرة من العناق ولمّ الشمل.

ويُسمح بالعودة فقط للفلسطينيين الذين غادروا القطاع بعد اندلاع الحرب، في ظل وجود نحو 22 ألف جريح ومريض يسعون لمغادرة غزة لتلقي العلاج، بينما سجل نحو 80 ألف فلسطيني رغبتهم بالعودة، مؤكدين تمسكهم بأرضهم ورفض أي محاولات للتهجير.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 قد أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و171 ألف جريح، ودمار واسع للبنية التحتية المدنية.

ويعكس هذا التدفق المحدود عبر معبر رفح الأثر المستمر للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ يعاني السكان من قيود صارمة على الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية منذ سنوات.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات آلاف الفلسطينيين يحتاجون إلى السفر لتلقي العلاج أو لمتابعة الدراسة والعمل، لكن القيود المستمرة تجعل هذا أمراً صعباً، ما يزيد من معاناة المدنيين ويؤكد أهمية إعادة فتح المعبر بشكل دائم وآمن.