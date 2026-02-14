عباس يدعو الاحتلال إلى رفع "المعوقات" أمام المرحلة الثانية من اتفاق غزة

جاء في الخطاب "نؤكد على ضرورة رفع جميع المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من الاتفاق بما في ذلك عمل" اللجنة الوطنية لإدارة غزة "وذلك لضمان استمرار الخدمات وتنظيم الجهد الإنساني والتعافي المبكر".

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، إلى رفع جميع المعوقات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في خطاب ألقاه نيابة عنه رئيس وزرائه محمد مصطفى في افتتاح القمة السنوية التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وجاء في الخطاب "نؤكد على ضرورة رفع جميع المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من الاتفاق بما في ذلك عمل" اللجنة الوطنية لإدارة غزة "وذلك لضمان استمرار الخدمات وتنظيم الجهد الإنساني والتعافي المبكر".

واتهم الرئيس الفلسطيني الاحتلال بأنها "ما زالت تنتهك" اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الذي تم التوصل إليه بفضل الدول الوسيطة ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر بضغط من الولايات الأميركية.

وأكد أن الاحتلال "قتل منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم أكثر من 500 فلسطيني (في قطاع غزة) ما يهدِّد استدامة وقف إطلاق النار ويقوِّض تنفيذ مرحلته الثانية".

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف كانون الثاني/يناير الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتنص المرحلة الثانية على انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي تدريجا من قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

لكن على رغم موافقة حماس على التخلي مستقبلا عن إدارة القطاع الذي تحكمه منذ العام 2007، إلا أنها رفضت التخلي عن سلاحها.

وما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة.

والخبراء الفلسطينيون الخمسة عشر الذين يشكلون اللجنة الوطنية لإدارة غزة موجودون في مصر حاليا، على رغم إعادة فتح معبر رفح الحدودي جزئيا في 2 شباط/فبراير والذي يحتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني منه منذ أيار/مايو 2024. وأنشئت اللجنة لإدارة القطاع موقتا بإشراف "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب.