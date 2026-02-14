غارات ونسف مبانٍ وإصابات بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة

أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مباني شرقي مدينة خان يونس خلال ساعات الليل، فيما واصل شن غارات وعمليات نسف في مناطق انتشاره شرقي مدن خان يونس ورفح ومدينة غزة مع ساعات الفجر.

تواصلت خروقات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ ليل الجمعة وحتى فجر وصباح اليوم السبت، مع تسجيل عمليات نسف لمبانٍ وغارات جوية وإطلاق نار أسفر عن وقوع إصابات في مناطق متفرقة، في ظل ظروف إنسانية متدهورة وتراجع قدرات الطواقم الطبية والدفاع المدني.

في السياق ذاته، أعلن مجمع ناصر الطبي عن إصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها وسط وغربي مدينة خان يونس. كما أفاد مستشفى العودة في النصيرات بإصابة مسن بطلق ناري في القدم جراء إطلاق النار باتجاه خيام النازحين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

ووصلت إلى المستشفى كذلك طفلة مصابة في الرأس نتيجة إطلاق النار قرب ما يُعرف بمحور "نتساريم" وسط القطاع، فيما تواصل الطواقم الطبية تقديم العلاج اللازم لها.

ميدانيا أيضا، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه ما زالت منذ ظهر الجمعة تحاول السيطرة على حريق متجدد في عمارة "البرقوني" بمنطقة الرمال شمال غربي مدينة غزة، مشيرا إلى أن الجهود تواجه صعوبات كبيرة بسبب تدمير معظم مركبات الإطفاء وصهاريج المياه وأجهزة التنفس ومعدات الإنقاذ خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الدفاع المدني أن سلسلة الحرائق الكبيرة التي شهدها القطاع مؤخرا كشفت حجم ضعف الإمكانيات، والحاجة الملحّة لدعم الجهاز بالمعدات الأساسية لتمكينه من أداء مهامه الإنسانية.

وحذّرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف غالبية مستشفيات القطاع عن العمل بسبب نفاد قطع الغيار، مؤكدة أن أي شحنات من القطع اللازمة لم تدخل منذ وقف إطلاق النار، وأن المحاولات الدولية لإدخالها لم تنجح حتى الآن.