بانتظار قرار نهائي: الجيش الإندونيسي يستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة "لن يشاركوا بأعمال قتالية"

أعلنت إندونيسيا استعدادها لتجهيز 8 آلاف جندي لاحتمال نشرهم في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية بخطة دونالد ترامب. المهام إنسانية وغير قتالية، والقرار النهائي لم يُحسم بعد، وبظلّ تحضيرات مستمرّة.

طفلة في غزة، وخيام النزوح على مدّ النظر (Getty Images)

أعلنت إندونيسيا، الأحد، أنها بصدد تجهيز نحو 8 آلاف جندي من المحتمل نشرهم في قطاع غزة ضمن إطار قوة الاستقرار الدولية بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن غزة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الإندونيسية، دوني برامونو، في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس" إن الجنود سيكونون جاهزين بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، على أن يكتمل إعداد ألف منهم في نيسان/ أبريل 2026.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن نشر قوات في غزة، وأن النقاش مستمر بهذا الشأن.

وأضاف أنه رغم عدم حسم القرار، إلا أنه جرى إعداد هيكل الوحدات والجداول الزمنية بحيث تكون القوات جاهزة للانتشار في غزة في أي وقت.

وأفاد بأن الجنود الإندونيسيين المزمع إرسالهم إلى غزة، سيخضعون لفحوصات طبية ضمن جدول زمني محدد.

وكانت وزارة الخارجية الإندونيسية قد أفادت، أمس السبت، بأنه في حال إرسال القوات إلى غزة، فإن نطاق مهامها سيكون محدودا وذا طابع إنساني.

وأضاف البيان أن هذه القوات لن تشارك في أي أعمال قتالية، إلا أنه لم يستبعد أن تستخدم القوة هذه "حق الدفاع عن النفس كملاذ أخير ووفقا للقانون الدولي ولضمان استمرار المهمة".

وذكر أن منطقة عمل القوة الإندونيسية، ستقتصر على غزة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وجدد البيان دعم إندونيسيا لقيام دولة فلسطين في إطار حل الدولتين.

وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، وتضم نحو 287 مليون نسمة، ولا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية عن قائد القوات المسلحة مارولي سيمانيونتاك، قوله إن بلاده تستعد لنشر ما يصل إلى 8 آلاف عنصر من قواتها المسلحة في مناطق بالعالم تشهد صراعات ونزاعات، بينها قطاع غزة.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.