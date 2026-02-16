إسرائيل تواصل خرق هدنة غزة مع تصاعد القصف والمدفعية

واصلت إسرائيل خرق هدنة قطاع غزة، مع تصعيد القصف المدفعي والجوي والبري، ما أدى لسقوط شهداء وإصابات بين النازحين. في المقابل، تتفاقم الكارثة الإنسانية بسبب التشغيل المحدود لمعبر رفح، ما يعيق وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى السكان.

فبعد استشهاد 12 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية في سلسلة ضربات إسرائيلية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وبرية، وقصفا مدفعيا في مناطق انتشارها شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفاد الدفاع المدني بإصابة عدد من النازحين جراء إطلاق النار من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة المسلخ غرب خانيونس، فيما قصفت المدفعية المناطق الشرقية لمخيم البريج ومدينة خانيونس، وأطلقت نيرانها باتجاه مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استهدفت الزوارق البحرية بحر مدينة غزة، وواصل القصف شرق مدينة غزة ورفح.

وفي سياق متصل، وصلت دفعة جديدة من العائدين عبر معبر رفح، فيما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن أكثر من 20 ألف مريض وجريح في غزة لا يزالون ينتظرون السفر لتلقي العلاج، مؤكدة أن التشغيل الجزئي للممر لا يرقى لمستوى التعامل مع الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "مجلس السلام" الذي يرأسه يمتلك "إمكانات غير محدودة"، مشيرًا إلى عقد اجتماع جديد للمجلس في 19 شباط/فبراير الجاري في معهد دونالد جيه ترامب للسلام بواشنطن، مع تعهد دول أعضاء بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار، وإرسال آلاف العناصر لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام في غزة.