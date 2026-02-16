غزة: 29% فقط نسبة الالتزام الإسرائيليّ بفتح معبر رفح

أعلن المكتب الإعلامي بغزة أن 811 مسافرا فقط عبروا معبر رفح من أصل 2800 منذ إعادة فتحه المحدود، بنسبة التزام إسرائيلية 29%، بينما يحتاج آلاف الجرحى للعلاج خارج القطاع، وسط دمار واسع وأزمة صحية حادة.

تمكّن 811 مسافرا فقط من أصل ألفين و800 من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهابا وإيابا، منذ إعادة فتحه مطلع الشهر الجاري، وسط قيود إسرائيلية مشددة، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الإثنين.

وقال المكتب في بيان، إن "حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 2 حتى 15 شباط/ فبراير الجاري، أسفرت عن عبور 811 مسافرا ذهابا وإيابا، من أصل 2800، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 29 بالمئة".

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ أيار/ مايو 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية.

وذكر المكتب أن 455 مسافرًا تمكنوا من المغادرة، فيما وصل 456 آخرين، وأرجع 26 آخرين، خلال تلك الفترة.

وكان متوقعا، بحسب إعلام مصري وعبري، أن يعبر إلى غزة يوميا 50 فلسطينيا وإلى مصر عدد مماثل، بين مرضى ومرافقين، لكن اسرائيل لم تلتزم بشكل تام.

وتشير تقديرات في غزة إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتفيد معطيات رسمية، بتسجيل نحو 80 ألف شخص من الأهالي أسماءهم، للعودة إلى غزة، في مؤشر واضح على إصرار الفلسطينيين على رفض التهجير، والتمسك بالعودة رغم الدمار الإسرائيلي.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وخلّفت الحرب على غزة، أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.