49 فلسطينيًّا يغادرون القطاع عبر معبر رفح للعلاج

بينهم 19 مريضًا و30 مرافقًا، وذلك بإشراف منظمة الصحة العالمية، وفق بيان صدر عن الهلال الأحمر الفلسطيني، مع استمرار تقييد إسرائيل لعمل المعبر.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، تسهيل إجلاء 49 فلسطينيًّا من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، والذي يعمل بقيود إسرائيلية صارمة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقد أعادت إسرائيل، في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ أيار/ مايو 2024، بقيود مشددة للغاية.

وقالت الجمعية في بيان، إنّها سهلت إجلاء الدفعة الحادية عشرة من المرضى والحالات الإنسانية، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع.

وأوضحت أنّ هذه الدفعة تضم "49 شخصًا، بينهم 19 مريضًا و30 مرافقًا"، نُقلوا بسيارات الإسعاف من مستشفى المواصي الميداني التابع لها إلى المعبر.

وأشارت إلى أنّه تم إجلاء مجموعة أخرى من المرضى ضمن الدفعة ذاتها باتجاه الأردن لاستكمال العلاج، وأنّهم نُقلوا عبر معبر كرم أبو سالم جنوبًا، المخصص لعبور البضائع والمساعدات والمُلاصق لمعبر رفح، والذي تسيطر عليه إسرائيل أيضًا.

ولفتت إلى أنّ عملية الإجلاء تمت بإشراف منظمة الصحة العالمية، إذ أفاد مصدر محلي بأنّ مركبات المنظمة الأممية رافقت المركبات التي أقلّت المرضى ومرافقيهم.

وفي سياق عمل المعبر، قالت حركة حماس في بيان سابق، إنّ إسرائيل تتنصل من آليات تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، التي تضمّنها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت الحركة أنّ إسرائيل لا تلتزم بالأعداد المقرر عبورها عبر المعبر في الاتجاهين، محذرة من خطر حقيقي يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى جراء ذلك.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للمتنقلين عبر المعبر منذ إعادة فتحه نحو 811 فلسطينيًّا، من أصل 2800 يُفترض أن يسافروا عبره ذهابًا وإيابًا، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 29 بالمئة، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين.

ولم يحدد المكتب الإعلامي الحكومي المرجعية التي استند إليها، في تحديد نسبة المسافرين عبر المعبر من العدد المفترض تنقله.

وتشير تقديرات فلسطينية في غزة، إلى أنّ 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، نتيجة الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

على صلة صحة غزة: انهيار وشيك للمنظومة الصحية مع نفاد الأدوية وعجز المستشفيات فيما تفيد معطيات بتسجيل نحو 80 ألف فلسطيني أسماءهم للعودة إلى غزة، في مؤشر واضح على إصرار الفلسطينيين على رفض التهجير، والتمسك بالعودة رغم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي.

وكان متوقعًا، بحسب عدد من وكالات الإعلام المحلية والعالمية، أن يعبر إلى غزة يوميًّا 50 فلسطينيًّا، وإلى مصر عدد مماثل بين مرضى ومرافقين، لكنّ هذا لم يحدث.

وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميًّا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وخلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بغزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا ألمّ بـ 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.