غزة: إسرائيل تواصل خرق الهدنة وتهدد بالحرب إذا لم تنزع حماس سلاحها

واصلت إسرائيل خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف في مناطق متفرقة. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مهلة لحركة حماس لنزع سلاحها، مهددة بالعودة إلى الحرب إذا لم تمتثل.

واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ 131 على التوالي، من خلال غارات جوية، عمليات نسف، قصف مدفعي، وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي هذه الخروقات في ظل تهديدات إسرائيلية بالعودة إلى الحرب إذا لم تنزع حركة حماس سلاحها خلال مهلة مدتها 60 يوما، وفق ما أعلنه سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس.

لم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد بدء مهلة الـ 60 يوما التي منحها لحركة حماس لنزع سلاحها، لكنه أشار إلى احتمال انطلاقها بعد انعقاد مجلس السلام.

وأوضح أن المهلة تتضمن مطالبة الحركة بالتخلي عن جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الفردية، محذراً من أنه في حال عدم الامتثال، "سيتعين على الجيش إتمام المهمة"، في إشارة واضحة إلى احتمال استئناف الحرب على القطاع.

ورد المسؤول الكبير في حركة حماس محمود مرداوي على التصريحات الإسرائيلية حول مهلة نزع سلاح الحركة، مؤكدا أن الوسطاء لم ينقلوا لهم أي إنذار نهائي بهذا الخصوص.

وشدد مرداوي على أن الحركة لم تتلق أي إخطار رسمي يطالبها بتفكيك سلاحها، في موقف يعكس رفض حماس الاستجابة للتهديدات الإسرائيلية المتكررة.

ميدانيا، استهدفت الغارات مناطق خانيونس ورفح جنوب القطاع، مع تحليق منخفض للطيران الحربي، وقصف مدفعي شرقي خانيونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار على مركب صيد واعتقلت عدداً من الصيادين غرب غزة، ونفذت القوات عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق خانيونس، ضمن تصعيد متواصل في جنوب القطاع.

على الصعيد الدبلوماسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مجلس السلام، الذي تأسس مطلع العام، لن يقتصر على غزة فحسب، بل سيمتد لإحلال السلام على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في واشنطن الخميس 19 شباط/فبراير، في خطوة لتدشين عمل هيئة دولية جديدة لمتابعة ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة.