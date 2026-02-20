غارات وعمليات نسف إسرائيلية في قطاع غزة بثالث أيام رمضان

الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار مكثفًا في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة خلال اليوم الثالث من رمضان، خرقًا لوقف إطلاق النار. استهدفت الغارات الشجاعية والتفاح والبريج وخانيونس، وارتفعت الحصيلة إلى 72,069 شهيدًا و171,728 إصابة منذ الحرب.

شنّ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا بعدة مناطق في شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة المحاصر في اليوم الثالث من شهر رمضان، ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات إسرائيلية، شنّت غارتين داخل "الخط الأصفر" شرقي حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية تجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، إضافة إلى قصف مدفعي متقطع.

ووسط القطاع، نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف عنيفة لمبان ومنشآت داخل "الخط الأصفر" شرقي مخيم البريج، بعد ساعات من إطلاق نار كثيف وأعمال تجريف قرب دوار أبو عطايا في المنطقة. كما شهدت المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع إطلاق نار مكثفًا من آليات إسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، لتصل إلى 72,069 شهيدًا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 171,728 إصابة.

تغطية خاصّة ومتواصلة: