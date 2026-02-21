اعتقالات في يعبد والخليل واقتحامات وإغلاقات في عدة مدن وبلدات بالضفة

في بلدة يعبد جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد سامي مرعي (40 عاماً)، واحتجزت مواطناً آخر لعدة ساعات، بعد اقتحام البلدة بعدة آليات عسكرية وانتشارها في أحيائها.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة محافظات بالضفة الغربية، تركزت في بلدتي يعبد جنوب جنين، ومحافظة الخليل، ترافقت مع اقتحامات وإغلاقات للطرق في مناطق متفرقة.

ففي بلدة يعبد جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد سامي مرعي (40 عاماً)، واحتجزت مواطناً آخر لعدة ساعات، بعد اقتحام البلدة بعدة آليات عسكرية وانتشارها في أحيائها. وداهمت القوات عدداً من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الصوت في محيطها، كما استولت على دراجة نارية تعود لأحد المواطنين، وذلك في سياق تصعيد متواصل تشهده محافظة جنين يتمثل في اقتحامات واعتقالات شبه يومية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: بهاء سليمان زلوم وعامر محمد زلوم من مدينة الخليل، ومحمد تيسير طميزي من بلدة إذنا غرباً، وفايز أحمد حمامدة من مسافر يطا جنوباً، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي غرب سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط، حيث انتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واستمر الاقتحام لنحو ثلاث ساعات، أخضعت خلالها عدداً من الشبان لتحقيقات ميدانية قبل انسحابها.

كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا شمال رام الله، عبر إغلاق البوابة الحديدية ومنع دخول وخروج المركبات، في إطار إجراءات متكررة تؤدي إلى عرقلة تنقل المواطنين والتضييق عليهم. وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2026، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 916، بينها 243 بوابة نُصبت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا وتمركزت في عدة أحياء، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات والإغلاقات في سياق تصعيد ميداني متواصل تشهده مناطق عدة في الضفة الغربية، يتسم بتكثيف المداهمات ونصب الحواجز وتشديد القيود على حركة المواطنين.