الاحتلال يواصل خروقاته.. غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، قصفا مدفعيا وجويا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة على بلدة بني سهيلا داخل مناطق سيطرة وانتشار الجيش بموجب الاتفاق، شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق البحرية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في بحر مدينة خان يونس، حسب المصدر ذاته.

وفي حدث منفصل، قال الشهود إن المدفعية الإسرائيلية قصفت أنحاء مختلفة من شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، في مناطق سيطرة وانتشار الجيش وفق الاتفاق.

كما أطلقت آليات إسرائيلية نيرانها الكثيفة صوب المناطق الشرقية من شمالي القطاع، وفق الشهود.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الاستهدافات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح الباكر.

ومنذ سريان الاتفاق وحتى الخميس، أسفرت الخروقات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق النار عن استشهاد 611 فلسطينيا وإصابة 1630 آخرين.