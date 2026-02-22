غارات على رفح وغزة وخانيونس وسط أزمة إنسانية متفاقمة

واصل الجيش الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في غزة، مع هجمات جوية وبرية وبحرية على رفح وشرقي غزة ومخيم البريج وخانيونس، مستهدفا المباني ومراكز النازحين.

جوية وبرية وبحرية على مناطق متفرقة، ونسف المباني واستهداف مراكز تجمع النازحين، فيما تصاعدت العمليات في اليوم الخامس من شهر رمضان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع وشرقي مدينة غزة، بينما طال القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف المناطق الشرقية لمخيم البريج وغزة وخانيونس، إضافة إلى حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه المعاناة الإنسانية، مع استمرار تشغيل محدود لمعبر رفح بالاتجاهين، وعدم التزام الجيش الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية وشاحنات البضائع والوقود ونقل المرضى والجرحى إلى خارج المستشفيات المتضررة.

وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن أي من البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل قطاع غزة حتى الآن، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 60% من مساحة القطاع، ويقوم بتوسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية، مما يقلص المساحات المتاحة للسكان خصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ 612 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 1,640، وعدد حالات الانتشال 726 شهيدا.