غزة: الرضيع نضال أبو ربيع يدفع حياته ثمنا للحصار الإسرائيلي

أدى تقييد إسرائيل لعمل المعبر إلى استشهاد الطفل ابن العامَين، نضال أبو ربيع، الذي مُنع من حقه القانوني والإنساني بالخروج من القطاع للعلاج، وتناشد أمه إيمان الدول العربية والإسلامية بإنقاذ طفلتها، ريتال، التي تحتاج إلى علاج في الخارج.

احتضنت إيمان حمدونة جثمان طفلها نضال أبو ربيع، ابن العامَين، في ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، لتودعه بعد وفاته إثر معاناة مع المرض، ومنعه حقه في العلاج خارج القطاع الذي دمرته إسرائيل بحربها الإبادية، وتستمر في حصاره ضاربة عُرض الحائط بالقانون الدولي، واتفاق وقف إطلاق النار.

جلست الأم على الأرض تضم جثمان صغيرها إلى صدرها، محاطة بأقاربها، ثم قالت بألم: "هذا طفل وليس لعبة بين أيديكم يا عالم!"، في وقت كان جسد طفلها مسجّى أمام أحد أقسام المستشفى.

وقد استشهد الطفل نضال صباح الأحد، بعد تدهور حالته الصحية، وفق ما أفادت به والدته ووزارة الصحة في غزة، التي اتهمت إسرائيل بالـ"تلكؤ في السماح بخروج المرضى والمصابين"، ما حال دون سفره لتلقي العلاج.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وإعادة إسرائيل في 2 شباط/ فبراير الجاري، فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بقيود مشددة للغاية، تخالف المتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه لم يطرأ تحسن ملموس على الواقع الإنساني في القطاع المنكوب.

وتستمر القيود الإسرائيلية على المعابر في تقليص إدخال الشاحنات الطبية إلى أقل من 30% من الاحتياج الشهري، ما تسبب بعجز في الأدوية بلغ 52%، ونقص في المستهلكات الطبية وصل إلى 71%، وفق وزارة الصحة في غزة.

"فقدت ابني، ولا أريد فقدان ابنتي"

وبحسب عائلة نضال، كان الطفل يعاني من تضخم في الطحال والكبد، إضافة إلى تكسر في الدم سبّب انخفاض مستوى الهيموغلوبين لديه إلى 5، وهو معدل خطير يستدعي تدخلا عاجلا.

وقالت الأم إيمان، إن حالة ابنها كانت "تتطلب علاجا متخصصا غير متوفر في مستشفيات القطاع"، مشيرة إلى أن تأخر خروجه للعلاج أدى إلى تدهور وضعه الصحي.

وتزداد مخاوف الأم الفلسطينية على طفلتها الأخرى، ريتال، التي تعاني من ارتفاع في وظائف إنزيمات الكبد، والتهابات في الصدر، ونقص في البروتينات؛ خشية أن تلقى المصير ذاته في ظل استمرار القيود التي تفرضها إسرائيل على سفر المرضى.

وأضافت: "اليوم فقدت ابني، ولا أريد فقدان ابنتي، وضعها صعب"، وتساءلت: "أين الضمير والعالم والإنسانية؟!"

وناشدت الدول العربية والإسلامية أن تتدخل لإرسال طفلتها للعلاج خارج القطاع.

ويأتي استشهاد نضال ومنع الكثيرين من المرضى والمصابين من تلقي العلاج، في وقت تواصل فيه إسرائيل حصار قطاع غزة، مع فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات عبر المعابر المؤدية إلى القطاع، ما يجعل الدخول والخروج منه خاضعا لإجراءات وموافقات إسرائيلية معقدة.

وتفاقمت الأزمة في القطاع مع تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين، وما رافقها من استهداف للمنظومة الصحية وتشديد الحصار، الأمر الذي أعاق إدخال الإمدادات الطبية وسفر المرضى للعلاج.

1400 مريض ومصاب استُشهدوا بانتظار الخروج للعلاج

وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة، خليل الدقران، إن أكثر من 20 ألف مريض ومصاب بحاجة إلى العلاج خارج غزة، في ظل نقص الإمكانات الطبية اللازمة محليا.

وأوضح الدقران، أن "الاحتلال يتلكأ في السماح بخروجهم".

وأشار إلى أن 1400 مريض ومصاب، ممن كانوا ينتظرون التحويل للعلاج الخارجي فارقوا الحياة.

المستشفى الأوروبي في خانيونس بعد قصف إسرائيلي (Getty Images)

وأضاف الدقران، أن الأعداد "تزداد يوما بعد يوم" في ظل استمرار تقييد إسرائيل إخراج المرضى خارج القطاع.

ولفت إلى أن من سُمح لهم بالسفر عبر معبر رفح "أعداد قليلة جدا".

وحذر الدقران من أنه؛ "إذا استمر الاحتلال في التلكؤ بخروج المرضى بهذه الطريقة، فستزداد أعداد الوفيات".

وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ"التدخل فورا"؛ لإخراج جميع المرضى والمصابين لتلقي العلاج خارج القطاع.

وخلال عامي الإبادة، استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمرافق الطبية ومخازن الأدوية، واعتقل عددا من الكوادر الصحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات، ما أدى إلى انهيار واسع في المنظومة الصحية.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حاولت وزارة الصحة ترميم بعض المرافق، إلا أن حجم الدمار حال دون عودتها إلى العمل بصورة طبيعية، بالتزامن مع استمرار النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات.

وتشير تقديرات فلسطينية في غزة، إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات الإبادة.

وبين الفترة من 2 إلى 18 شباط/ فبراير الجاري، غادر قطاع غزة 640 فلسطينيا فقط، بين مريض ومرافق، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.

وخلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بغزة في السابع من أكتوبر 2023، واستمرت عامين، أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني على الأقل، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا ألمّ بـ 90% من البنية التحتية المدنية.