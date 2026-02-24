الأمطار تغرق خيام النازحين في قطاع غزة

شهد قطاع غزة غرق خيام النازحين نتيجة الأمطار الغزيرة، ما فاقم معاناتهم في ظل الظروف القاسية والبرد الشديد، وسط استمرار العدوان والحصار وغياب أي إجراءات لإعادة الإعمار أو توفير مقومات الحياة الأساسية للمهجرين في المخيمات.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة الليلة الماضية وفجر الثلاثاء في غرق خيام النازحين، ما زاد من معاناتهم الإنسانية في ظل ظروف قاسية.

ويعاني سكان مخيم النصيرات من آثار الأمطار الغزيرة، مما منعهم من تناول وجبة السحور بشكل طبيعي، إذ كانوا مشغولين بإزالة المياه عن خيامهم.

غطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد الدفاع المدني في محافظة رفح جنوب القطاع بأن طواقمه تلقت عدة نداءات استغاثة، وتمكن من إنقاذ عدد من العائلات المتضررة في منطقة مواصي خانيونس.

وأضاف أن عدد طلبات الإغاثة المقدمة إلى الدفاع المدني يفوق قدرة الفرق على الاستجابة لجميع المتضررين.

بدورها، أفادت بلدية غزة، صباح الثلاثاء، بتلقيها عشرات نداءات الاستغاثة بعد أن غمرت مياه الأمطار مئات الخيام في مناطق متعددة من القطاع، نتيجة المنخفض الجوي الأخير.

وأكدت البلدية أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تفاقم معاناة النازحين، مع استمرار فرق الطوارئ في متابعة الوضع وتقديم المساعدة للأسر المتضررة.

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الوضع في غزة لا يزال كارثيا، وأن المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى القطاع غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايد.

وحذر تورك من مخاطر حدوث تطهير عرقي محتمل في كل من غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يواجهون القتل بنيران قوات الاحتلال ويعانون من الجوع والأمراض.

وأكد تورك أن أي حل مستدام للصراع يجب أن يقوم على إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بكرامة وحقوق متساوية، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ويتأثر القطاع منذ مساء الإثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار متفرقة على معظم المناطق. وتتفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار العدوان والحصار، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، إضافة إلى تهجير أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ويواجه النازحون برد الشتاء القارس والأمطار داخل خيام متهالكة، في ظل تنصل إسرائيل من بنود الإيواء وإعادة الإعمار المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025.